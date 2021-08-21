供貨官司 是拉差判賠農場2300萬

由來自越南的越華裔企業家陳德創辦、以紅公鷄是拉差辣醬（Sriracha Hot Sauce）為主打的滙豐食品公司，近年官司不斷。（本報檔案照）

因未能說服加州上訴法院駁回原告欺詐指控，紅公鷄是拉差辣椒醬生產企業滙豐食品公司（Huy Fong Foods, Inc.），日前被判支付范杜拉縣墨西哥胡椒種植農場總額超過2300萬元賠償金，雙方歷時近五年的商業糾紛訴訟告一段落。

由來自越南的越華裔企業家陳德創辦、以紅公鷄是拉差辣醬（Sriracha Hot Sauce）為主打的滙豐食品公司，1988年與范杜拉縣安德伍農場（Underwood Ranches）簽訂合同，雙方合作近30年。合作的頭十年雙方簽署書面協議，但後來轉向非正式的口頭協議。在2016年底之前，安德伍農場一直是滙豐是拉差辣醬的獨家供應商。雙方規模也長足成長，滙豐在全美的是拉差辣醬中獨占鰲頭，安德伍種植規模也從最初50畝到最高峰的2000畝。兩家甚至一度計劃締結親家。

陳德表示，開始時由於安德伍農場種植規模較小，所以一般都是其種植收成之後將辣椒賣給滙豐；隨著是拉差辣醬銷量迅猛增長，種植面積擴大，陳德和他的食品公司開始每年給農場預支各種種植費用，包括種子、設備和人力開支等所有開支，換言之，「即便是發生天災，都由我們負責，農場不擔責任」，滙豐深感壓力；而辣椒種植農場在完全不用投資 的情況下，每年利潤 估計至少在700至800萬元。

不過，安德伍農場近年提出其每年利潤只有1.8%，一年到手只有60萬元，要求將與滙豐的合同從每年一簽改爲一簽五年，而且要求滙豐每年增加5%的辣椒收購價，即每年多付600萬至700萬元。

滙豐公司沒有同意安德伍農場要求。2017年在辣椒種植的最後時刻，安德伍農場以滙豐不同意提價為由，拒絕種植和供應辣椒，雙方在2017年1月終止合作。

2017年2月，滙豐向洛杉磯縣高等法院提起訴訟，狀告安德伍農場停止供貨及拖欠146萬元超額預付金。此案後來被轉移到范杜拉縣高等法院。安德伍2018年2月對陳德和滙豐提出交叉訴訟，指其預留1萬畝農田給滙豐種植辣椒，但因對方違規，造成土地空置，損失2000萬元。

2019年，陪審團裁決安德伍農場勝訴，滙豐違約成立並獲判賠償2330萬元。滙豐不服上訴。陳德表示，上訴理由是安德伍農場無預警停止向滙豐供貨，其實是用他們種植的辣椒生產自己品牌的辣醬，與滙豐紅公鷄是拉差競爭。他有證據證明安德伍農場有意製造損失假象、實際是要自己做大。他並指出，滙豐的辣醬銷量最高峰也只是2000畝的產量，根本不是對方索賠的1萬畝。

但在日前的上訴庭辯中，安德伍農場稱，截至2006年，安德伍種植匯豐 90%的辣椒，為了說服安德伍擴大其辣椒種植面積，匯豐同意按種植畝數而不是生產磅數支付費用，並承擔產量減少的風險。安德伍隨後投資數百萬元收購額外土地。

安德伍農場辯稱，雙方合作關係惡化後，滙豐開始與其他農民簽訂合同，導致安德伍沒有資金投資種植，被迫裁員40人，2018 年虧損超過600萬元。

范杜拉縣陪審團最後裁定安德伍狀告滙豐違約和欺詐成立，判罰滙豐1330萬元的補償性賠償，和1000萬元的懲罰性賠償。

本案法官亞瑟吉爾伯特在結案時表示，多年來雙方在沒有正式書面合同的情況下進行了數千萬元的交易，實在讓人難以置信。

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