南加華女接種2針 5個月後無抗體 無處可打第3劑

南加華人抗體完全消失，曾經無處可打第三針新冠疫苗。（unsplash.com）

洛杉磯 居民蔡女士，在完全接種新冠疫苗 幾個月後，發現自己體內已經沒有抗體，但很快將要出門遠行，迫切需要接種補充疫苗，但當時沒有一個疫苗接種點願意為她注射第三針。

據洛杉磯流行病學醫師黃重德介紹，這名蔡女士就是他的病人，今年6月要從洛杉磯去香港，相關部門需要她提供接種疫苗後的抗體數據，出發前蔡女士的檢測 結果竟然沒有抗體，也就是說她對新冠病毒已完全沒有抵抗能力。

蔡女士在今年1月完全接種了輝瑞疫苗，沒有基礎性疾病，只是偶有氣喘，但接種五個月後已沒有抗體。黃重德認為這樣的病例比較少見，一萬人中可能會出現兩三名。他當時建議蔡女士注射補充疫苗也就是打第三針，但蔡女士找了好多個疫苗接種點，結果沒有人願意給她注射，不得不取消香港之行，選擇留在洛杉磯居家防疫。

像蔡女士這樣，希望補充疫苗卻無處可打的情況並不少見，特別對一些免疫能力低下者，他們完全接種後抗體數值仍較低，如果能夠打三針抗體就會增加。據相關人士透露，按照正常途徑無法接種第三劑疫苗，一些人不得不隱瞞已接種兩劑疫苗的事實，騙取醫療機構注射第三劑疫苗。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基 (Rochelle Walensky)13日已簽署由11名專家組成的獨立小組的建議，允許免疫功能較弱者接種第三劑疫苗，對於這個特殊群體是一個大好消息。

但隨之而來的問題是，像蔡女士這樣沒有基礎疾病、也不屬於免疫功能低下者，現在是否可以選擇接種第三針？黃重德認為，特殊病例應由醫生決定，未來幾日CDC可能會出台一些具體細則。

對於完全接種疫苗後的普通民眾，有無必要去醫院檢測自己的抗體水平？黃重德認為，一般民眾無需檢測，相關部門目前也沒有統一檢查的標準和試劑。而且檢測出來的具體數據，醫生也不會告訴病人，只會告知陰性還是陽性，陰性表示沒有抗體，陽性表示有抗體，「因為CDC沒有發布檢測標準，每個實驗室的水準、試劑都不一樣。」

同時黃重德還指出，抗體有多種，一種是IgM抗體，一種是IgG抗體，做研究使用的是檢查綜合抗體，屬於IgG抗體分支。中國傳染病學專家鍾南山院士曾表示，觀察疫苗保護率關鍵要看綜合抗體。但黃重德說，目前美國醫生是無法給普通病人檢查綜合抗體的，因為CDC沒有批准，病人所能做的只是IgM抗體和IgG抗體。