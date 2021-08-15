罷免紐森倒計時 對手艾德勒火力全開

罷免選舉共和黨最熱門競選人艾德勒（Larry Elder）13日誓言如果當選，將全力以赴讓加州重返正軌，讓黃金州重新發光發熱。（politico）

加州 罷免州長紐森 特別選舉進入最後30天倒計時，共和黨最熱門競選人艾德勒（Larry Elder）13日炮轟紐森執政兩年，給加州帶來毀滅性災難，他誓言如果當選，將全力以赴讓加州重返正軌，讓黃金州重新發光發熱。

在13日的首場亞裔媒體網上記者會上，艾德勒（Elder）表示，過去兩年加州被紐森搞得一團亂。紐森濫用緊急命令，不合理地關閉加州，關閉校園，重創百業，導致企業和民眾大量外遷，他而自己卻説一套做一套，内部腐敗，提前釋放大批犯人，使得加州公共治安雪上加霜。

Elder表示，在疫情最嚴重的時候，紐森一方面對加州採取最嚴厲的關閉政策，另一方面自己卻不戴口罩，不保持社交距離，進出高級餐館，送自己的孩子上私立學校。他表示，加州公立學校高達80%的學生是拉丁裔和非裔 ，但紐森和民主黨卻罔顧這些孩子的利益。多年來，加州公立學校75%的非裔男生無法達標，將近半數的非裔三年級學生無法達到加州標準。「我支持選擇計劃，給學生們更多的選擇，但左派把持的公校教師工會卻反對，因爲這會傷害到他們的利益」，他說，清寒家庭和少數族裔學生成爲左翼政策的替罪羊，相反，在部分地區，44%的公立學校教師將他們的孩子送到私立學校，大家可以思考這是爲什麽？

治安嚴重敗壞，民眾生活每況愈下，也是自己參選的原因。艾德勒（Elder）表示，包括舊金山、洛杉磯、聖地牙哥等城市犯罪直線上升，警察執法被綁住手脚，卻有人一直煽動說警察對非裔不公，警察長期歧視非裔。自己身爲非裔，艾德勒（Elder）表示這種説法並非事實。他說，1965年，全美25%的非裔沒有父親，由母親和祖母帶大，現在這種情況上升到了70%的單親家庭，非裔犯罪率是全國平均的五倍，九倍輟學，20倍入獄，加州多年的政策卻只是發錢發福利，但實際上卻治標不治本。

艾德勒（Elder）也抨擊了紐森在疫情期間提前釋放了2萬名犯人，很多是重罪犯，對社區安全造成難以估量的威脅。

艾德勒（Elder）表示，以民主黨主導的沙加緬度多年來聲稱要解決加州的遊民問題，然而加州的遊民卻越來越多，他特別提出，近年加州新建的遊民屋，平均每個單元的造價高達80萬元，比加州平均房價高出150%，到底爲什麽？

蒙特利公園市前市長趙譚美生也出席了記者會，她表示，紐森的政策使得加州遭受重創，大量商家出走，亞裔也是受害者，特別是近年來針對亞裔仇恨犯罪不斷上升，也與紐森及其政策下造成的政治氣候有關。趙譚美生表示，無論是經濟生活和亞裔受到的歧視，現在是她在加州生活80多年來的至暗時期。她認爲，艾德勒（Larry Elder）是此次罷免選舉46位候選人中，能夠將加州帶回正軌、重振加州的唯一靠譜的候選人。