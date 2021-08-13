美國人口最多10市 加州占3個

歷次普查全國人口變化。（人口普查局）

人口普查局2020年數據12日又出爐部分。初步數據分析顯示，美國 人口最多的十個城市中有三個位於加州 ：洛杉磯 市、聖地牙哥市和聖荷西市，所有人口都增加了，但洛杉磯市 2.8% 的增長是最緩慢的。 橙縣爾灣市是全美十個增長最快的城市之一，這些城市的人口都至少增加 44%。

而洛杉磯縣擁有1001萬4009居民，仍是美國人口最多的縣，幾乎是伊州庫克縣人口的兩倍。聖地牙哥縣是第五大縣，擁有近330萬居民，其次是橙縣，擁有近320萬居民。河濱縣以240萬人口排在第十位。

數據顯示，全國都市化程度進一步提升，大都會人口更多，小縣城人口流失，人口增速最快的皆是大都市附近的城市。族裔方面更多元，其中加州的西語裔或拉丁裔人口在普查中超過白人人口，躍升為該州最普遍的族裔。

普查局代理局長Ron Jarmin，以及重劃區和投票權數據辦公室首席James Whitehorne都表示，當天發布的數據會在ftp（文件傳輸協議）網站上，待到9月30日，同一批數據會以更好用的方式呈現發布，屆時民眾可在官網census.gov查看分析報告、視覺化工具和數據地圖等。

普查局高級人口統計學家Marc Perry，介紹了最新出爐的人口數據，結果顯示，在全國總體人口增長速度降至 1930 年代以來的最低水平。美國的人口仍然極不平均地分佈，大多在東北區域，尤其從波士頓到華府一帶。加州早在上次普查時就減緩了人口增長，但仍在增加。而東北地區人口幾乎停止增長，密西西比州、西維吉尼亞州、伊利諾州等地，出現人口減少。

他表示近十年的總體趨勢是都市化程度更高，都會區總人口增加8.7%，微型城區增加0.8%。全國有52%的縣都出現人口減少，更多的人口搬到都會區，小縣人口更少，大縣人口更多，只有少量的州、都會區和縣還保持快速增長。全國前十大城市人口都增加，史上第一次前十個城市人口都超過百萬，其中八個城市都在以歷史最快速度增長。而前十中，增長最快的是鳳凰城，超過費城。而十大增長最快的城市大多靠近大城市，例如爾灣就是其中之一，因為靠近洛杉磯市。

另外，全國的多元率為61.1%，該數字意味著，假如從全國隨機選兩個人，這兩個人有61.1%的概率是不同族裔的。夏威夷最高76%，其次是加州69.7%，第三是內華達州（68.8%）。

洛杉磯市仍然牢牢佔據美國第二大城市的地位。（洛市官網）

洛杉磯市仍然牢牢佔據美國第二大城市的地位！12日公布的美國人口普查數據顯示，洛杉磯市2020年的人口為389萬8747，比2010年增長 2.8%。

紐約仍是美國最大的城市，在過去十年增長7.7%，到2020年人口達880萬4190。

據人口普查數據，洛杉磯縣的人口在過去十年增長2%，增加19萬5404名居民。

在全國，總體人口增長速度降至 1930 年代以來的最低水平。