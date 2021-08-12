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餐館送菜機器人上場 防疫省人力新奇成焦點

記者李雪╱洛杉磯報導
海底撈的傳菜機器人很新奇，吸引食客前往消費。（讀者提供）
海底撈的傳菜機器人很新奇，吸引食客前往消費。（讀者提供）

終於開放堂食的各大餐館，時不時給食客帶來驚喜。除了更加有科技感的掃碼點餐、移動支付和網絡外賣等，南加州的餐廳雖然大多面臨用人荒，但也有餐廳也開始設法引進機器人員工，不僅可以替代一部分人力，吸引食客好奇，還能減少接觸，防疫更安全。

如果前往「海底撈火鍋」的羅蘭岡店，食客們會驚喜地看到，店裡有兩名機器人送餐員正忙碌傳菜。兩個機器人的身體部分成環狀，有三層放置餐盤的平面。機器人會將菜餚端到對應號碼的桌前，不過還是需要人工將菜從機器人身上端到桌上。服務生可以代為服務，食客若想要試試，也可以自己動手體驗和機器人互動。

根據機器人自己的語音提示，取餐後只要摸摸它的頭，或者點擊上面的屏幕，它便會道一聲「用餐愉快」然後乖乖回去繼續工作。

雖然在中國大陸的海底撈店鋪，大多採用傳菜機器人已久，不過對於南加食客還是新鮮事。據悉，也並非所有海底撈分店都有傳菜機器人，因為機器人運行也有一定的場地要求，例如店面的大小，地磚的平滑程度等。據食客觀察，其實羅蘭岡分店自2019年開業就有傳菜機器人了，只不過沒幾個月就爆發疫情，因此不少食客未能享受到機器人的服務。近來復工後，餐館終於開放堂吃，機器人又重新上崗大展身手，近幾個月來吸引不少粉絲。

機器人雖然不會自己端菜上桌，但也相當於半個人力，餐館裡忙的時候，它可以負責一桌的菜。不少華人食客覺得這樣也能在一定程度上少一些接觸，有利於防疫安全。而老美食客們則對此感到十分新奇，一些食客甚至點名要求機器人來給自己桌子送菜，還未等機器人走近，就趕緊準備好手機拍攝，待機器人如「網紅」。

美國的餐飲業在疫情下也開始有更加科技化的需求，無論出於防疫還是人工，自動化和科技化都是大勢所趨。例如外賣機器人廠商Kiwibot，將2021年的部署重點聚焦在洛杉磯，據悉已在洛杉磯的聖費南度谷(San Fernando Valley)及北加州的柏克萊加州大學校園展開測試，雄心勃勃地要在洛杉磯部署100台機器人。

而網約車公司Uber旗下的Postmates，也已在2020年4月於西好萊塢展開三個月的測試。當地餐館「Pink Dot」三隻名為Pinky、Dotty和Solly的外賣機器人，可以攜帶50磅重量的餐食自己外出送餐。

另根據ABC 7電視台報導，一家位於洛杉磯的機器人公司Coco，也在嘗試推其外賣機器人上路，並獲聖塔蒙尼卡市府的綠燈，可在街道上試行。機器人送餐在科技公司密集的矽谷（亦稱硅谷）有過不少試點項目，這些科技公司都認為，機器人送外賣可以避免直接接觸，降低染疫風險。

另一家由南加大華裔畢業生領導的初創企業WOWW，也宣布推出雜貨配送機器人，根據他們在9日發布的新聞稿，該團隊和俄勒岡州機器人Daxbot達成戰略合作，準備在東谷（ EastVale） 社區推出首個機器人雜貨配送服務。

華裔創始人Antonio Wu Zheng介紹，Daxbot是一個社區送貨機器人，而通過WOWW的平台，可以將雜貨直接從雜貨店送到顧客家門口。

Kiwibot外賣機器人正在伯克萊加州大學校園裡送外賣。（美聯社）
Kiwibot外賣機器人正在伯克萊加州大學校園裡送外賣。（美聯社）
南加大華裔畢業生領導的初創企業WOWW，也宣布推出雜貨配送機器人。（WOWW新聞...
南加大華裔畢業生領導的初創企業WOWW，也宣布推出雜貨配送機器人。（WOWW新聞稿圖片）

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