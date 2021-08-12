子女抵稅額300元13日發放 3000萬家庭符合資格

國稅局將於這周發放第二次的子女抵稅額（child tax credits），給超過3000萬符合資格的家庭。（本報檔案照）

國稅局 將於8月13日（周五）發放第二次的子女抵稅額（child tax credits），給超過3000萬符合資格的家庭。據悉，不同於其他月份的固定發放日（每月15日），國稅局這個月將於13日發錢。倘若有符合資格的家庭，不希望每月提早領子女抵稅額，可按照國稅局在官網上釋出的流程，在8月30日前選擇退出（opt out）系統。選擇退出的家庭，仍可在明年報稅 時，一併領取抵稅額總數。

根據規定，單親家庭調整後的年收入在7萬5000元以下，夫妻共同申報的家庭調整後年收入在15萬元以下，今年7月到12月每月15日將收到直接匯入銀行戶頭的子女抵稅額；收入超過的部分，每多1000元就少拿50元抵稅額。每名六歲以下孩童，家長每月可收到300元；每名六歲至17歲子女，家長每月則可收到250元。至於單親家庭年收入在20萬元以下，夫妻合報年收入在40萬以下的家庭，仍可和過去一樣，每位子女領取最高2000元的子女抵稅額。

會計師李新忠表示，聯邦政府是因疫情關係，將申報2021年稅表 時才可領到的子女抵稅額，提前提供一半的抵稅額給民眾，讓有需要的家庭手頭上有較多現金流。不過值得注意的是，通常都是在申報稅表時，從年收入來判斷民眾是否有資格領到子女抵稅額。在今年7月至12月事先領到子女抵稅額的家長，若在申報2021年稅表時，年收入超過領取該抵稅額的門檻，需償還多拿的錢給國稅局。

李新忠說，國稅局按照2019年或2020年申報的稅表，判斷家庭收入是否符合領取子女抵稅額的資格。若在此前報稅時已提供帳戶資訊的民眾，將不需要做任何動作，在今年7月至12月將可自動領到該抵稅額。若沒有提供過帳戶資訊的民眾，可上國稅局的non-filers工具提供資訊。

根據拜登總統年初簽署的「美國救援法案」（American Rescue Plan），符合資格的家庭，每一位六歲以下孩童可獲得的子女抵稅額上限為3600元，每一位六歲至17歲子女的上限為3000元。拜登政府認為，提前將這筆款項打入帳戶，將讓中產階級和勞工階級家庭，生活獲得重大改善。副總統賀錦麗則認為，目前生活於貧窮當中的孩童，有半數可望透過此舉擺脫貧困。

家長可上國稅局官網更新銀行帳戶、地址，或者選擇退出7月至12月自動發錢的系統。國稅局官網www.irs.gov，並點選「Get details on the advance child tax credit」獲得詳情。