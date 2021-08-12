我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

子女抵稅額300元13日發放 3000萬家庭符合資格

記者謝雨珊／洛杉磯報導
國稅局將於這周發放第二次的子女抵稅額（child tax credits），給超過3000萬符合資格的家庭。（本報檔案照）
國稅局將於這周發放第二次的子女抵稅額（child tax credits），給超過3000萬符合資格的家庭。（本報檔案照）

國稅局將於8月13日（周五）發放第二次的子女抵稅額（child tax credits），給超過3000萬符合資格的家庭。據悉，不同於其他月份的固定發放日（每月15日），國稅局這個月將於13日發錢。倘若有符合資格的家庭，不希望每月提早領子女抵稅額，可按照國稅局在官網上釋出的流程，在8月30日前選擇退出（opt out）系統。選擇退出的家庭，仍可在明年報稅時，一併領取抵稅額總數。

根據規定，單親家庭調整後的年收入在7萬5000元以下，夫妻共同申報的家庭調整後年收入在15萬元以下，今年7月到12月每月15日將收到直接匯入銀行戶頭的子女抵稅額；收入超過的部分，每多1000元就少拿50元抵稅額。每名六歲以下孩童，家長每月可收到300元；每名六歲至17歲子女，家長每月則可收到250元。至於單親家庭年收入在20萬元以下，夫妻合報年收入在40萬以下的家庭，仍可和過去一樣，每位子女領取最高2000元的子女抵稅額。

會計師李新忠表示，聯邦政府是因疫情關係，將申報2021年稅表時才可領到的子女抵稅額，提前提供一半的抵稅額給民眾，讓有需要的家庭手頭上有較多現金流。不過值得注意的是，通常都是在申報稅表時，從年收入來判斷民眾是否有資格領到子女抵稅額。在今年7月至12月事先領到子女抵稅額的家長，若在申報2021年稅表時，年收入超過領取該抵稅額的門檻，需償還多拿的錢給國稅局。

李新忠說，國稅局按照2019年或2020年申報的稅表，判斷家庭收入是否符合領取子女抵稅額的資格。若在此前報稅時已提供帳戶資訊的民眾，將不需要做任何動作，在今年7月至12月將可自動領到該抵稅額。若沒有提供過帳戶資訊的民眾，可上國稅局的non-filers工具提供資訊。

根據拜登總統年初簽署的「美國救援法案」（American Rescue Plan），符合資格的家庭，每一位六歲以下孩童可獲得的子女抵稅額上限為3600元，每一位六歲至17歲子女的上限為3000元。拜登政府認為，提前將這筆款項打入帳戶，將讓中產階級和勞工階級家庭，生活獲得重大改善。副總統賀錦麗則認為，目前生活於貧窮當中的孩童，有半數可望透過此舉擺脫貧困。

家長可上國稅局官網更新銀行帳戶、地址，或者選擇退出7月至12月自動發錢的系統。國稅局官網www.irs.gov，並點選「Get details on the advance child tax credit」獲得詳情。

國稅局 稅表 報稅

上一則

加州教職員須接種或每周檢測

延伸閱讀

1.2兆元基建案過關 麥康諾歸功拜登

1.2兆元基建案過關 麥康諾歸功拜登
傳財長葉倫擬訪中國 川普時代加徵關稅案會取消否

傳財長葉倫擬訪中國 川普時代加徵關稅案會取消否

拜登年底舉行民主峰會邀蔡英文？ 美：還沒發出邀請

拜登年底舉行民主峰會邀蔡英文？ 美：還沒發出邀請
與G20抗衡 拜登年底將召開「民主峰會」

與G20抗衡 拜登年底將召開「民主峰會」
臉書：俄公司聘請數百網紅 抹黑輝瑞、AZ疫苗

臉書：俄公司聘請數百網紅 抹黑輝瑞、AZ疫苗
美軍評估神學士90天內恐攻陷喀布爾 拜登：不後悔撤軍

美軍評估神學士90天內恐攻陷喀布爾 拜登：不後悔撤軍

熱門新聞

僅是在發放600元紓困金的支出上，將花費加州政府高達近120億元。（本報檔案照）

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

2021-08-09 20:13
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
南加華人不願接種新冠疫苗，準備舉家搬離洛杉磯。（unsplash.com）

洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

2021-08-11 02:20
聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

2021-08-05 02:20
吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）

吳亦凡洛城「選妃」實錘 見面會不斷 票價炒到近七千

2021-08-06 18:50

超人氣

更多 >
停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯
紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死
拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」
33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜
變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區