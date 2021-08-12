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洛市義警染Delta病危 疫苗救他一命

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛市義警、危機應對小組的負責人Joe Avalos，完全注射後仍感染Delta病毒，死裡逃生，慶幸曾接種過疫苗。（來自Avalos推特）
洛市義警、危機應對小組的負責人Joe Avalos，完全注射後仍感染Delta病毒，死裡逃生，慶幸曾接種過疫苗。（來自Avalos推特）

洛杉磯市警察局一名義警Joe Avalos，也是洛市市長賈西提（Eric Garcetti）危機應對小組的負責人，他在完全接種新冠疫苗之後，突破感染Delta變種病毒，病情危急，在醫院接受治療之後死裡逃生， 對於自己的經歷，Avalos表示：「真的是疫苗救了我的命。」

幾周前，Avalos出現乾咳，最初他認為是自己過敏，或者是家附近新開發建築的灰塵導致，並不覺得感染新冠病毒，因為他去年12月完全接種了輝瑞疫苗，而且他在保持社交距離和戴口罩方面都非常謹慎。

Avalos說，「我當時想，我不可能感染新冠病毒。」但他錯了，他確實感染了新冠病毒，而且是感染了高傳染性的Delta變種病毒，在接下來的幾天，這個病毒差點害死他。

現年53歲的Avalos過去曾患有哮喘病，他回憶在病發的24小時內，咳嗽逐漸嚴重，隨著病情惡化，身體也開始疼痛。Avalos的伴侶是一名醫師，敦促他接受檢查，他們之間也相互隔離。

病毒檢測結果呈陽性，Avalos起初認為他可以在家裡康復，特別是考慮到衛生官員說接種疫苗的人更有能力對抗病毒。然而，當他的血氧含量下降到危險水平時，他趕緊衝到急診室，在那裡醫師給他的肺部拍了X光片，並告訴他一個可怕消息。

醫師認為，Avalos的肺部狀況很糟糕，如果他想熬過去的話，需要立即入院，持續吸氧，並開具強效抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）。Avalos說，所有一切都很快發生，在接下來的幾天，他努力為生命而戰。 他在醫院住了六天，並於上周日出院回家，但是直到周二，他仍然感覺呼吸急促，但不再喘氣。

醫師說，拯救Avalos的是他接種了疫苗，如果之前沒有接種的話，後果將不堪設想。

Avalos不確定是在哪裡感染病毒，懷疑可能是在上個月，為紀念死於新冠的一位洛杉磯市警察舉辦的慈善自行車騎行活動中。當時，他自願參加活動，並在車中接載退出比賽的車手。「我當時認為參加活動的所有警員，都會像我一樣接種疫苗。」但事實不是這樣，仍有近一半的洛市警察沒有接種疫苗。

死裡逃生之後，Avalos現在敦促他人，包括洛市警局同事，在拒絕注射新冠疫苗之前需三思而後行，「我鼓勵人們考慮疫苗的重要性，以及它如何挽救我們的生命，我知道是疫苗救了我的命。」

Avalos說，在得知他的經歷後，一些同事和朋友最終決定接種疫苗。他還說，在病房接受治療時，醫師曾告訴他，那裡的其他人都沒有接種疫苗，「與我的狀況相比，他們都非常悲慘。」

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