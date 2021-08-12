我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

接種+戴口罩 加州抗Delta勝過德州、佛州

編譯組／綜合報導 
加州新增確診者，遠遠低於德州和佛州，注射疫苗和戴口罩是兩大關鍵。圖為患者在醫護協助下坐上車離開醫院。（Getty Images）
加州新增確診者，遠遠低於德州和佛州，注射疫苗和戴口罩是兩大關鍵。圖為患者在醫護協助下坐上車離開醫院。（Getty Images）

面對新冠肺炎的Delta病株，加州的「免疫力」為何比佛羅里達州或德州好？洛杉磯時報分析，關鍵有二：一是加州人更願意接種疫苗，因此面對變種病株威脅的重病或致死率降低；二是加州開放地方政府決定是否要求民眾配戴口罩，但佛州與德州卻禁止口罩令。 

數據會講話：加州過去七天內，每10萬人中平均僅141.1人確診，德州達297.8人，佛州更達653.8人。聯邦疾管中心（CDC）統計，全美的確診率也達232.1人。換言之，加州確診數只有德州的一半不到，佛州的四分之一。加州、德州和佛州，是美國人口數和土地面積最多的州，常會被比較州府處理新冠疫情的方式。 

今年1月，佛州每日確診病患曾經達到1150人，但上周的最新數據已經倍增到2071人。德州冬季的高峰為每日1873人，上周也來到1403人。加州呢？冬季高峰曾經高到每日2380人確診，現在只有772人。如果按人口比例計算，佛州的住院比例是加州的五倍。 

整體來看，洛杉磯縣至8日為止，每周新增2萬979人，周增6.5%，而前一周與前兩周前相比，周增還22%。同樣的，加州每周新增5萬5422例，周增20%，但前一周與前兩周前相比，周增高達57%。 

加州看來趨緩的增加幅度，專家認為疫苗接種與口罩令是兩大關鍵。CDC數據顯示，加州能夠接種的人當中，77.5%至少接種一劑，63%完全接種。佛州69%部分接種，57%完全接種；德州分別為64.3%與54%。 全美完全接種者為51%。

洛縣衛生服務局長加利（Christina Ghaly）指出，6月15日至8月8日間，117名住院病患裡，有112人沒有完全接種。雖然住院率在增加中，但加利強調，接種疫苗可以降低感染風險，也能降低再傳染的風險，「這是保命的關鍵」。 

另外，戴不戴口罩也是關鍵。佛州、德州與其他州，都反對地方政府頒布口罩令，但加州開放地方政府自行決定，洛縣第一個下令不管有沒有接種，室內公眾場合必戴口罩，沙加緬度、聖塔芭芭拉跟進，舊金山灣區多數地區也跟進。洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）強調，不管何處的數據都顯示，口罩對呼吸道疾病的防護力很明顯。 

加州 佛州 德州

上一則

南加父殺稚齡兒女 逃回美被捕

下一則

憂年幼兒童沒疫苗可打 加州上萬家長要求提供遠距教學

延伸閱讀

加州州長回應奧克蘭請求 擴資源遏罪案

加州州長回應奧克蘭請求 擴資源遏罪案
全美首創 加州州長要求：教職員打疫苗或每周檢測病毒

全美首創 加州州長要求：教職員打疫苗或每周檢測病毒
州長紐森要求加州所有學區老師打疫苗

州長紐森要求加州所有學區老師打疫苗
加州醫院和長照機構訪客11日起須出示完全接種證明

加州醫院和長照機構訪客11日起須出示完全接種證明
研究：打mRNA疫苗後感染Delta 病毒量降更快

研究：打mRNA疫苗後感染Delta 病毒量降更快
佛州州長禁校園口罩令「否則扣薪」 白宮：我們付

佛州州長禁校園口罩令「否則扣薪」 白宮：我們付

熱門新聞

僅是在發放600元紓困金的支出上，將花費加州政府高達近120億元。（本報檔案照）

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

2021-08-09 20:13
南加12人聚餐全部感染Delta變種病毒。（unsplash.com）

加州解封 12好友聚餐…全染Delta病毒

2021-08-04 02:19
數百航班突取消，華人出遊受阻。（左／取材自CCTV 右／記者陳開攝影）

世説新聞／數百航班突然取消 華人出遊這下慘了

2021-08-04 13:33
南加華人不願接種新冠疫苗，準備舉家搬離洛杉磯。（unsplash.com）

洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

2021-08-11 02:20
聖蓋博谷治安差，搶匪盜賊不怕神佛致華人寺廟遭殃，比丘尼被人拿槍指頭，被逼買槍自衛！（本報檔案圖）

寺廟也被搶 比丘尼買槍自衛「想嚇人、不想傷人」

2021-08-05 02:20
吳亦凡選妃，洛杉磯也有受害者。（取自微博）

吳亦凡洛城「選妃」實錘 見面會不斷 票價炒到近七千

2021-08-06 18:50

超人氣

更多 >
停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯
紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死
拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」
33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜
變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區