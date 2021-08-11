洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

南加華人不願接種新冠疫苗，準備舉家搬離洛杉磯。（unsplash.com）

近兩年，很多華人因各種原因搬離加州 ，洛杉磯 居民丁女士竟然因為不願接種新冠疫苗 ，最近準備一家三口搬遷到丹佛附近的郊區定居。

「不想接種疫苗，讓我們最終決定離開洛杉磯。」丁女士稱，最近加州已對部分工作人員發布強制接種疫苗的規定，包括政府僱員、醫療診所員工等，再加上一些公共場所，比如餐廳、電影院、健身房等，都需要提供疫苗接種證明才能進入，「我們已經明顯感受到這種氛圍，因此想盡快搬離加州。」

丁女士在洛杉磯已定居多年，搬家確實需要下很大決心，她並不是一個疫苗反對者，只是對疫苗副作用還存在諸多顧慮，「我們夫妻倆現在都不想打疫苗，因為覺得新冠疫苗出來時間太短，想繼續觀察後再決定，但現在加州強制接種疫苗的趨勢越來越強烈，我們只能選擇盡快離開。」

丁女士認為，美國其他州也有強制接種疫苗的趨勢，但他們要搬往的科羅拉多州相對輕鬆些，不會有這麼強的壓迫感。當然，搬離洛杉磯，也不全是因為疫苗，一年多的疫情生活讓丁女士一家改變很多想法。

「疫情前，我們其實很享受洛杉磯的生活，氣候好，也有很多朋友交往。」丁女士說，疫情完全改變了生活方式，「為防止感染病毒，朋友們都不大交往，基本都待在家中，人際關係也沒有以前那麼親密。」

丁女士的丈夫David在丹佛有一些親戚，去年疫情期間，夫妻倆曾帶著四歲的兒子去親戚家度假，感受到久違的熱鬧，當時的丹佛之行就已經讓丁女士萌生搬家念頭，「四歲的兒子，在丹佛有表哥表姐，可以一起結伴玩，我老公也喜歡熱鬧。」

但David在洛杉磯一家動畫公司工作多年，豐厚的薪水、穩定的工作，曾讓他們猶豫是否離開。沒想到最近幾個月，公司被一家跨國大公司合併，老闆同意David異地工作。丁女士說，「我們太幸運了，冥冥中像是一切都已安排好，只不過本來沒這麼快搬，如今洛杉磯的疫苗強制措施讓我們決定8月底就離開。」

多年來，丁女士一家一直租房居住，她說存錢速度還不如洛杉磯房價上漲速度，此次搬到丹佛郊區，買大房子的夢想也終於可以實現，「我們準備到那邊後馬上買房，雖說今年科州房價也已漲了很多，但五、六十萬應該能買到三、四室2000平方呎的獨幢，相比洛杉磯好學區房價，現在八、九十萬也搶不到。」

丁女士說，他們一家其實最想去的是德州，因為科州的稅相對比較高，消費水平也不低，但綜合各種因素，他們最終選擇了科州丹佛附近的一個郊區。