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洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

記者邵敏／洛杉磯報導
南加華人不願接種新冠疫苗，準備舉家搬離洛杉磯。（unsplash.com）
南加華人不願接種新冠疫苗，準備舉家搬離洛杉磯。（unsplash.com）

近兩年，很多華人因各種原因搬離加州洛杉磯居民丁女士竟然因為不願接種新冠疫苗，最近準備一家三口搬遷到丹佛附近的郊區定居。

「不想接種疫苗，讓我們最終決定離開洛杉磯。」丁女士稱，最近加州已對部分工作人員發布強制接種疫苗的規定，包括政府僱員、醫療診所員工等，再加上一些公共場所，比如餐廳、電影院、健身房等，都需要提供疫苗接種證明才能進入，「我們已經明顯感受到這種氛圍，因此想盡快搬離加州。」

丁女士在洛杉磯已定居多年，搬家確實需要下很大決心，她並不是一個疫苗反對者，只是對疫苗副作用還存在諸多顧慮，「我們夫妻倆現在都不想打疫苗，因為覺得新冠疫苗出來時間太短，想繼續觀察後再決定，但現在加州強制接種疫苗的趨勢越來越強烈，我們只能選擇盡快離開。」

丁女士認為，美國其他州也有強制接種疫苗的趨勢，但他們要搬往的科羅拉多州相對輕鬆些，不會有這麼強的壓迫感。當然，搬離洛杉磯，也不全是因為疫苗，一年多的疫情生活讓丁女士一家改變很多想法。

「疫情前，我們其實很享受洛杉磯的生活，氣候好，也有很多朋友交往。」丁女士說，疫情完全改變了生活方式，「為防止感染病毒，朋友們都不大交往，基本都待在家中，人際關係也沒有以前那麼親密。」

丁女士的丈夫David在丹佛有一些親戚，去年疫情期間，夫妻倆曾帶著四歲的兒子去親戚家度假，感受到久違的熱鬧，當時的丹佛之行就已經讓丁女士萌生搬家念頭，「四歲的兒子，在丹佛有表哥表姐，可以一起結伴玩，我老公也喜歡熱鬧。」

但David在洛杉磯一家動畫公司工作多年，豐厚的薪水、穩定的工作，曾讓他們猶豫是否離開。沒想到最近幾個月，公司被一家跨國大公司合併，老闆同意David異地工作。丁女士說，「我們太幸運了，冥冥中像是一切都已安排好，只不過本來沒這麼快搬，如今洛杉磯的疫苗強制措施讓我們決定8月底就離開。」

多年來，丁女士一家一直租房居住，她說存錢速度還不如洛杉磯房價上漲速度，此次搬到丹佛郊區，買大房子的夢想也終於可以實現，「我們準備到那邊後馬上買房，雖說今年科州房價也已漲了很多，但五、六十萬應該能買到三、四室2000平方呎的獨幢，相比洛杉磯好學區房價，現在八、九十萬也搶不到。」

丁女士說，他們一家其實最想去的是德州，因為科州的稅相對比較高，消費水平也不低，但綜合各種因素，他們最終選擇了科州丹佛附近的一個郊區。

疫苗 洛杉磯 加州

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