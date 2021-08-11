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不滿禁驅令延長 挺川富豪狀告洛市府 索賠租金損失1億

編譯組／綜合報導 
南加州房地產大亨帕默爾控告洛杉磯磯市府，執行禁止驅逐房客命令，造成1億元以上損失。(unsplash)
南加州房地產大亨帕默爾控告洛杉磯磯市府，執行禁止驅逐房客命令，造成1億元以上損失。(unsplash)

加州州長紐森日前才宣布，禁驅令延長至9月30日，沒想到此舉卻引發富豪帕默爾（Geoffrey Palmer）的不滿，由旗下多家公司連名狀告洛杉磯市府，聲稱因為禁止驅逐房客命令的影響，已經導致其中一家GHP Management Corp.損失2000萬元，如果命令再延長損失還可能達6000萬元。 

帕默爾旗下收入最豐的出租公寓多在洛杉磯市區，因此本案的被告為市長賈西提（Eric Garcetti）與市議會，聲稱他們違反了憲法第五修正案，使用私人地產卻沒有給予適當補償。帕默爾的多家公司宣稱，合計損失達1億元，一切都因為禁驅令將財務負擔由租客轉嫁到房東，但房東同樣遭受疫情帶來的經濟損失。 

GHP Management Corp.另外還告了洛杉磯縣與加州政府，要求5000萬元賠償與處理聖塔克利塔的公寓合約問題。帕默爾所屬企業的律師並未回應洛杉磯時報的提問，但訴狀顯示，禁驅令導致洛市Medici社區的270萬元損失，101/110公路交會口、526個單位的Da Vinci的280萬元損失，伍蘭岡（Woodland Hills）Summit at Warner Center的390萬元損失。而且因為洛市的禁驅令，還導致GHP無法增貸，又造成損失。 

洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）回答洛時提問時指出，禁驅令確實合法，保護租戶免於在疫情威脅下還流落街頭。租戶聲援團體如Los Angeles Tenants Union也說，加州政府補貼方案讓房東都拿到了租金，而且房東根本不缺這筆收入，同時禁驅令並不完善，因為房東還是能告上法庭趕走租客。 

因為帕默爾2009年就曾經有過前例，說服三名法官的合議庭，同意不讓洛杉磯市中心的開發商劃出部分宜居宅，因此讓市府的宜居宅嚴重受阻。Coalition for Economic Survival的執行長Larry Gross強調，帕默爾有過「前科」，所以並不是個適格的原告。 

另外，洛時耙梳帕默爾的官方紀錄，也嗅出一絲政治味。帕默爾一直是共和黨的大金主，且2021年至今已捐了20萬元給紐森罷免陣營，11萬元給支持罷免洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）陣營。另外在川普競選連任時還主辦過募款活動，並被註記為加州最大捐款者之一。 

GHP Management Corp.隸屬於G.H. Palmer Associates集團，單是在南加就有超過1.5萬間出租公寓。帕默爾則偏好在洛市與周邊地區開發地中海風味的住宅，並多半以義式風格取名，如Medici、Lorenzo、Piero等。

洛杉磯 房東 加州

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