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面對仇恨犯罪伸援篇～幫被害人解圍 3方式可安全介入

記者邵敏／洛杉磯報導
如果看到仇恨犯罪在身邊發生，該如何安全介入。（unsplash.com）
如果看到仇恨犯罪在身邊發生，該如何安全介入。（unsplash.com）

仇恨亞裔的犯罪行為在美國境內時有發生，民眾如果看到身邊發生類似事件時，是該迅速離開，還是應該介入犯罪現場，如果條件允許可以幫助被害人解圍的話，又該用哪些巧妙的方式安全介入？

「我們身邊的人常說，如果看到仇恨犯罪的現場，就不要找麻煩，要迅速走開。」洛縣心理健康署診所主管鄭佳琪（Jacqui Cheng）認為，如果條件允許的話，在確保自身安全的前提下，可以選擇一些方式安全介入現場，「事實上，很多時候由於我們的安全介入，事情就不會變得那麼糟糕。 」

第一種方式是直接面對騷擾者。 「直接跟對方說，請他離開，或者跟他說，我正在錄音，請注意你的行為。」鄭佳琪說，如果採取這種方式的話，一定要簡短介入，而不是跟對方爭論，說他怎麼不對，這樣會導致越吵越兇， 「介入重點在於幫助被騷擾者迅速離開現場，不要繼續跟騷擾者再接觸。」

在決定以這種方式直接面對騷擾者時，一定要先判斷現場情況，確保自己安全的前提下才選擇介入。

第二種方式比較微妙，叫做轉移注意力方式。鄭佳琪分析一個仇恨犯罪的現場，「比如你看到一位老太太被騷擾，你不要去跟騷擾者談話，也不要講跟騷擾有關的事情，直接和老太太談話，你可以問老太太現在幾點，或者假裝與老太太認識，要陪她一起回家。」

採取這種方式的關鍵，是暗示騷擾者，被害人不是孤單無助的，同時不跟騷擾者直接對話，可以造成一種沒有注意到他存在的假象，從而迅速帶被害人離開現場。

第三種方式是尋求援助。如果感覺身邊發生的這個現場，隻身介入的話可能無法安全脫身，那就要尋求援助。 「比如案發現場是在商店，你就可以去找商店經理，或者請求一些旁觀者伸出援手。」鄭佳琪認為，在人多的場合，大家可以分工合作，一人直接跟騷擾者對話，另外一人與被騷擾者交流，其他人可以報警。

有多人在場時，如果確認已有人伸出援手，還有一個可以幫助被害人的就是記錄現場情況。鄭佳琪說，「在這種場合下，一定要避免所有人都在錄音錄像，卻無人真正上前幫忙，這樣會讓被騷擾者感覺更無助，因為大家都在看熱鬧。」

此外，鄭佳琪提醒民眾，不要把沒有經過被騷擾人同意的視頻錄像直接放到社交平台上，這樣會讓被害人受到二度傷害。 「建議把記錄的影片交給被騷擾的人，讓他決定怎麼處理。」

如果目擊或是經歷仇恨犯罪，心理上的負面影響可想而知，建議可以跟身邊的人訴說心情，來幫助消除心理上的負擔還有沉重感。如果持續感到負面情緒，或是發覺情緒變化影響到生活， 建議向心理健康專家尋求支持。

仇恨犯罪 美國 亞裔

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