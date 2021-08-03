防治安案件 華人商家監控設施與警局聯網 助盡早破案

針對部分華人 商家及所在廣場近來發生多起治安案件，引起社區華人廣泛關注。聖蓋博市副市長丁言愉表示，市府鼓勵商家監控設施與警局聯網，一旦發生突發治安案件，可協助警方盡快破案。保險 業者張國興也提醒華人，對所在城市商家是否完善安保措施發揮監督作用。

丁言愉表示，目前聖市部分商家已安裝監控設備，市議會日前通過決定，鼓勵已安裝監控設備的商家與警局聯網，這樣一旦發生任何治安案件，警方就可以通過這個網絡，調閱監控視訊資料，及時破案，也可幫助盡快拘捕嫌犯，挽回損失。鼓勵商家安裝監控設施，但不強制。他認為，在商家安裝監控設備方面，每個城市都有不同規定。

實際上，南加 部分城市已對市區商家監控系統聯網。南加內陸城市東谷市，甚至鼓勵將居家監控系統與警局聯網，對於降低整個市區犯罪率大有幫助。

保險業者張國興表示，部分華人居民由於受傳統觀念影響，往往喜歡自掃門前雪，不願意關心周邊發生的事情。實際上，商家所在社區居民，也應該監督商家是否有完善治安保障措施。因為治安問題關係到千家萬戶，關係到每個人的安全保障。所以華人到所在城市購物超市消費，若發現商場存在諸多安全隱患，應該向市府、警局及時通報，若屢次舉報該商家仍不見改進，就可投訴，督促商家完善安保措施。

丁言愉說，市民若發現某商家存在不安全因素，可向市府城市法規執法部門反映，該部門根據城市法規的規定，檢查商家是否違反安保規定，一旦發現違規，先提出整改通知，若不改正，就會採取處罰措施。