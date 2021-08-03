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科技人才搶手 今夏有求必應

編譯組／綜合報導
高科技業今夏求才若渴，祭出各種優惠條件徵才，包括遠端工作在內。(unsplash)
高科技業今夏求才若渴，祭出各種優惠條件徵才，包括遠端工作在內。(unsplash)

儘管新冠肺炎對經濟的影響仍在復甦，但今夏就業市場卻屬於科技人才。科技界目前求才若渴，近20年來前所未見，相當於1990「達康」(dot-com)時代的盛景，雇主提供一系列福利、股票選擇權等優惠條件徵才，包括遠端工作在內，希望招募優秀且有豐富經驗的科技人。

●市場讓你感覺自己很了不起

剛從舊金山搬回聖地牙哥的Henry Chesnutt，在新創公司Flock Freight工作，「市場讓你感覺你很了不起，但實際上，我只是一位求職的工程師。」

洛杉磯時報報導，科技巨頭ServiceNow全球人才副總裁Jim Bartolomea說，「這是我職業生涯中競爭最激烈的人才市場，很多人將其與90年代後期的網際網路市場進行比較。」

根據IT貿易組織CompTIA數據，上個月，IT相關有超過36萬5000個職缺，是自2019年9月以來最高。包括軟體開發人員、IT專家、系統工程師和架構師等。

需求如此高，歸因於不同原因。其中，疫情期間在軟體落後的企業，不得不迅速迎頭趕上。軟體、會議和協作工具，和電子商務技術浪潮席捲全球。消費技術也是如此，視頻遊戲開發、娛樂技術和社交平台蓬勃發展。

●工作機會多 出現跳槽風

與此同時，遠端工作成為科技界現狀，一時間軟體人才擁有可挑選的工作機會大增，也開始出現跳槽風。

根據Robert Half International近期調查，在2800多名IT專業人士中，約有三分之一表示計畫在未來幾個月內尋找新工作。

很多科技公司面試都涉及邏輯、設計和對軟體相關知識。幾年前Chesnutt在接受YouTube面試時，光測驗就花了五小時。如今，這些面試都不用了。

高科技業今夏求才若渴，祭出各種優惠條件徵才，包括遠端工作在內。(unsplash...
高科技業今夏求才若渴，祭出各種優惠條件徵才，包括遠端工作在內。(unsplash)

剛完成為期兩個月的求職，科技公司Trust & Will資深後端開發人員Aaron Bartholomew說，「我很快意識到我占上風，所有公司都以驚人的速度與我聯繫。」

Chesnutt說，「他們會盡快催促你完成整個流程，當天與你通話時簽約。」

許多公司提供包括彈性上班時間、獎金，以及永久遠端工作等福利，其中最後一項已成為大多數科技工作人員的要求。

專注技術人才網站與人力資源公司Dice於6月分發布報告指出，只有17%技術人員希望在辦公室全職工作，59%希望採用遠端與辦公室混合的工作模式。

全美技術人員薪資也上漲。Dice報告發現，2019年至2020年末，科技類工作平均上漲3.6%，而2017、2018年上漲率不到1%。

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