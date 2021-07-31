阻共和黨復辟陰謀 加州共產黨反罷免紐森

加州共產黨支持紐森。(美國共產黨網站)

加州 州長紐森 真的面臨了罷免投票的生死關頭？紐森最不可能的援軍，加州的共產黨竟然出面呼籲選民，不要讓共和黨 的­「復辟」陰謀得逞。加州共黨北區主席洛培茲（Juan Lopez）30日投書People's World，強調現有的罷免投票中，共和黨籍的候選人都是前總統川普的「分身」，罷免紐森，只會讓加州走上不歸路。

加州共黨北區主席洛培茲。(美國共產黨網站)

福斯新聞台(FOX)報導，洛培茲與 Marilyn Bechtel合寫的投書中強調，紐森好不容易才爭取到工資增加、有薪病假與家務假，還為低收家庭爭取到雙倍免稅額，更擴張籌組工會的權力，特別是幼兒照護工會的成立。但是共和黨人卻想「復辟」，把加州硬生生拖回川普的死路上，方法就是讓民主黨支持者與熱愛進步的獨立選民乖乖呆在家裡，天真的以為罷免不會過關。

洛培茲強調，現在民調領先的兩個共和黨人，意指艾德（Larry Elder）與福克納（Kevin Faulconer），都只是川普的分身，所代表的落後思維，全都是紐森所反對、但川普極力支持的。他說，如果紐森遭到罷免，川普麾下的共和黨人就會拿下全美人口最多的州，遮掩進步之光。

福克納（Kevin Faulconer）稍後反擊，加州許多居民就是因為共產暴政才逃到美國，紐森應該摒棄來自共產黨同路人的背書。不過紐森陣營並未立即回應FOX電視台的詢問。