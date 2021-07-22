東奧羽球賽 四華裔好手代表美國出戰

張蓓雯。（Getty Image）

東京奧運 會預計23日正式拉開帷幕，本屆奧運會有四名華裔羽毛球選手代表美國參賽，其中三位是加州居民，另一位定居內華達州。

擔任羽球 賽裁判多年的華人Aris Shu說，今年美國只參加三項羽球比賽，分別是男單、女單和男雙。四位華裔羽球選手分別是張蓓雯（Beiwen Zhang），將參加女子單打比賽；父祖輩來自泰國的華裔兄弟Phillip Chew和Ryan Chew，將參加男子雙打；來自北加州的華裔林恩偕（Timothy Lam），將參加男子單打比賽。

其中張蓓雯被美國羽球協會寄予厚望，她年幼時為中國遼寧省羽球隊成員，青少年時被父親送至新加坡訓練、比賽，成為新加坡羽球國手。後來移民美國，目前定居拉斯維加斯，剛好今年3月成為美國公民 ，可以代表美國參加奧運。她住在拉斯維加斯，曾於2016年10月，在法國羽毛球公開賽獲得亞軍。這是她首次進入世界羽聯超級賽決賽。2018年1月，她出戰印度羽毛球公開賽，赢得職業生涯中的第一座女單超級系列賽冠軍。

周家祖孫都很熱愛羽球，左起是奧運選手Phillip Chew、祖父周森泉（Don Chew）、以及另一位奧運選手Ryan Chew。（Aris Shu提供）

參加男雙的兩兄弟Phillip Chew和Ryan Chew，成長於南加橙縣。哥哥Phillip Chew是第二次參加奧運會，弟弟Ryan Chew是第一次。二人的祖父、80歲的周森泉（Don Chew）是來自泰國的華裔，曾任美國羽毛球協會主席，一手創立橙縣羽球俱樂部，被美國媒體封為「美國羽毛球教父」。兄弟兩人的母親是越南裔。

Phillip Chew獲得的獎項包括：2019年泛美運動會男子雙打亞軍，2015年泛美運動會男子雙打、混合雙打冠軍等。Ryan Chew曾獲得2019泛美運動會男子雙打亞軍，2012年泛美羽毛球錦標賽混合團體亞軍，男子雙打季軍等。

林恩偕（Timothy Lam）。（美國羽毛球協會）

另外一位華裔林恩偕的父母是中國大陸移民，今年第一次參加奧運會。林恩偕自六歲開始接觸羽球，11歲起在位於Fremont的加州羽球學院（California Badminton Academy）訓練。2014年，林恩偕在泛美洲青年錦標賽獲得混合團體與男單冠軍，另於男雙、混雙項目獲得亞軍和季軍。他在2019年年末的尚比亞羽球國際賽（Zambia International 2019）獲得羽球生涯的首座成人組國際賽冠軍。

Aris Shu表示，美國已經很久沒有在奧運羽球賽拿到獎牌，因此美國羽協對這幾位選手給予厚望，特別是張蓓雯。她說，在美的亞裔在羽球、桌球具有強項，這幾年也有很多華人父母特別培養孩子羽球等技能。而隨著亞裔移民來美增多，羽球、乒乓球等運動在美國也逐漸強大。