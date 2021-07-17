12歲以下兒童疫苗 今冬可望授權施打

專門為12歲以下兒童製造的新冠疫苗，預計最快今年冬季通過緊急使用授權（EUA）申請。（本報檔案照）

聯邦食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration）15日指出，專門為12歲以下兒童製造的新冠疫苗 ，若沒意外，預計最快今年冬季中旬通過緊急使用授權（EUA）申請。該局另期盼盡快讓各廠牌疫苗正式批准，消除大眾對疫苗的不信任感。

根據外媒報導指出，莫德納 （Moderna）及輝瑞（Pfizer）藥廠為12歲以下兒童開發的疫苗，已於今年3月開始做臨床實驗，實驗結果預計9月出爐。FDA 在收到EUA申請之後，也得花上一段時間審核。若沒有意外的話，最快有望於冬季通過。

為安全起見，FDA要求藥廠提供四個月至六個月的臨床實驗數據，去年提供給成人的新冠疫苗只需提供兩個月的臨床實驗數據。據悉，正式被FDA批准的疫苗，通常需要提供至少六個月的臨床實驗數據；藥廠提供長時間數據，似乎可加快孩童疫苗被正式批准的步驟。

美國市場上的新冠疫苗只提供給12歲以上民眾，且沒有一廠牌的疫苗正式被FDA批准。目前均是通過FDA緊急使用授權。FDA政府官員坦言，有些家庭迄今仍堅持不打疫苗，主要是不相信疫苗的安全性，因為疫苗尚未正式通過FDA批准。如若加速正式批准這些疫苗，或許能吸引比較多的民眾接種疫苗。

各大藥廠為了安全與形象，這次在研發及生產的過程中似乎更為謹慎。輝瑞藥廠向外媒報告，5歲至11歲之間的兒童疫苗臨床實驗結果，預計於9月出爐；2歲至5歲之間的兒童疫苗臨床實驗報告緊接在後。至於6個月至2歲之間的幼兒疫苗的臨床實驗，則預計在10月或11月才有結果。

莫德納的資深首席研究員Buddy Creech表示，6歲至11歲之間孩童的疫苗相關數據，不可能在秋季之前出來；5歲以下的臨床實驗可能得花上更多時間。