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金映玉訪世報 要助台灣爭取更多疫苗

記者丁曙／蒙特利公園市報導
于趾琴社長（右）歡迎金映玉議員造訪世界日報。（記者丁曙／攝影）
于趾琴社長（右）歡迎金映玉議員造訪世界日報。（記者丁曙／攝影）

國會第39選區眾議員金映玉（Young Kim）15日拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴，她表示將繼續敦促美國政府為台灣提供更多新冠疫苗，以及提案恢復台灣在世界衛生組織（WHO）的觀察員地位。

她還針對提升社區治安、如何反擊針對亞裔的仇恨犯罪、振興地方小企業、減稅及控制基建投資規模，以及國債上限等議題交換意見。北美華人會計師協會代表林清吉、陳英煌、林彥廷陪同造訪。

于趾琴指出，當前台灣防疫關鍵是需要得到更多的新冠疫苗，南加州台灣人社區和他們遠在台灣的鄉親通過多種管道呼籲，希望美國政府和國會能夠支援台灣疫苗，特別是莫德納疫苗(Modena vaccine) 。

金映玉表示，她和台灣立法委員柯建銘上月召開視訊會議，當時柯委員請她和其他國會議員幫助台灣爭取更多疫苗，她已表示全力支持，並有信心督促行政部門為台灣提供更多疫苗。除了莫德納疫苗，還有打一針搞定的嬌生疫苗（Johnson & Johnson COVID-19 vaccine）。

金映玉說，拜登政府提供疫苗給美國盟友應當包括台灣在內。國務卿布林肯（Antony Blinken）曾要求國會提供一份需要美國疫苗的友邦名單，金映玉特別要求，這份名單必須包括台灣。

金映玉提及，她已與台灣駐美代表蕭美琴（Bi-khim Hsiao）見過面討論提供台灣疫苗事宜，未來也會持續在國會和向行政部門發聲，讓更多人聽見台灣需要幫助的聲音。

金映玉談到，今年5月下旬南韓總統文在寅訪美，確立了美韓「疫苗全面夥伴」關係，簽下了企業合作備忘錄，她也是推手之一。她出生在南韓，上周剛訪問南韓，會見了南韓總統文在寅和防長等政府高官，並建議南韓加強同台灣的經貿及安全合作。

金映玉並提到，今年6月她和同僚共同提出HR 1145法案，恢復台灣在世界衛生組織（World Health Organization）和世界衛生大會（WHA）的觀察員地位，現已獲得超過100位兩黨議員聯署支持。該法案19日（下周一）將在眾議院大會表決，她對法案通過很樂觀。

于趾琴歡迎金映玉來訪，她表示，世界日報很多讀者也對金議員很熟悉，並感謝她多年來熱忱服務移民社區，以及促進美台關係的健康發展。

國會議員金映玉訪問洛杉磯世界日報，林彥廷（左起）、林清吉、于趾琴、金映玉、陳英煌...
國會議員金映玉訪問洛杉磯世界日報，林彥廷（左起）、林清吉、于趾琴、金映玉、陳英煌合影。（記者丁曙／攝影）

台灣 疫苗 南韓

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