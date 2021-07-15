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洛縣疫情飆 確診人數連六天破千 官員籲速打疫苗

記者謝雨珊╱洛杉磯綜合報導
洛縣確診人數連續數日破千，洛縣政府官員呼籲大家打疫苗。（本報檔案照）
洛縣確診人數連續數日破千，洛縣政府官員呼籲大家打疫苗。（本報檔案照）

Delta變種病毒在洛杉磯縣傳播，促使新冠確診人數近幾周穩定攀升，連續數日破千，住院人數也上升。洛縣衛生局官員表示，疫情已逐漸嚴重，若未接種疫苗者不趕緊打疫苗，或者遵守防疫規則，疫情恐將繼續惡化。

自今年4月開始，Delta變種病毒已成為洛縣最主要的流行病毒，官員們迫切呼籲大眾加緊打疫苗。

洛縣14日新增1315例確診病患，這是連續第六天確診人數超過千人。另新增九人死亡，398人染疫住院治療。14日確診率為3.7%，上週同期確診率為2.3%。

加州光是上一周，就有43%確診人數感染Delta變種病毒。加州州長紐森（Gavin Newsom）強調疫苗的有效保護力及重要性，「要想完全消滅病毒，打疫苗是現在唯一的武器」。

確診人數攀升令不少衛生官員相當擔憂。西達賽奈斯（Cedars-Sinai） 醫院官員表示，兩周前開始住院的人數增加不少，多數都是20至40歲間未接種疫苗的年輕人。這些人若早打疫苗，可能不至於生病。

洛縣縣政委員庫爾 （Sheila Kuehl）對那些堅持不接種疫苗的民眾感到失望。她認為，就是這些沒理由卻始終堅持不打疫苗的人，接連染疫導致醫院又開始手忙腳亂，「這批人若不去打疫苗，我們根本沒辦法達到群體免疫」。

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