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洛杉磯縣連4天確診破千 幾乎都未接種

記者張宏／綜合報導
Delta變種社區猖獗，接種疫苗是最佳防護。（CORE提供）
Delta變種社區猖獗，接種疫苗是最佳防護。（CORE提供）

洛杉磯縣12日新增1059例新冠確診，死亡一例。這是洛縣連續第四天確診案例逾千人。最近洛縣感染激增，幾乎完全發生在未接種疫苗的人群中，且歸咎於Delta變種的高傳播率。

目前洛縣有372名患者因新冠病毒住院。近712萬人檢測，其中16%的人檢測呈陽性。12日每日檢測陽性率為 2.8%。新增病例和死亡人數，可能因週末而報告延遲。迄今為止，洛縣確診125萬8685例，和2萬4543人死亡。

流行病專家黃重德醫師表示，Delta變種的傳播率很厲害，但洛縣還有近一半的人沒有完全接種疫苗。緩解傳播的解決辦法還是要加強防護，不僅要接種疫苗，還要佩戴口罩，保持社交距離。

洛縣目前有約495萬人沒有接種疫苗，或只接種一劑疫苗，隨著對聚會室內容量和限制解除，有更多機會發生傳播。衛生局長費若（Barbara Ferrer）表示，超過99%的被感染病例、住院人數和死亡，來自未接種疫苗的個體。在12日報告的病例中，近87%的患者年齡在50歲以下。她強調，疫苗是減少病毒傳播的最有效和最重要的工具。

為鼓勵更多人接種疫苗，洛縣繼續提供疫苗獎勵。12日到15日，任何在洛縣市接種疫苗的人，都有機會獲得七場音樂會之一的門票獎品，包括好萊塢碗的包廂座位和Staples的門票等。

根據至7月9日最新統計顯示，亞裔仍是施打最普及的族群。16歲及以上的洛縣居民中，69%的人至少接受過一針疫苗。60%的民眾完全接種。非裔至少接種一針的比例只有45%、西裔為54%、白人65%、亞裔76%。

疫苗 洛縣 檢測

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