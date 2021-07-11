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特斯拉大動作 開經銷店設充電樁 深耕華人市場

記者張宏╱洛杉磯報導
阿罕布拉市的特斯拉經銷店還未開始營業，但已張貼各種購買和試車信息。（記者張宏／攝影）
阿罕布拉市的特斯拉經銷店還未開始營業，但已張貼各種購買和試車信息。（記者張宏／攝影）

電動車時代來臨，隨著油價上漲和電動車技術日益成熟，特斯拉針對華人市場，也明顯有大動作。在聖蓋博谷華人社區、華人商家也順應電動車潮流，紛紛增設特斯拉電動車充電站。另外在華人居民比例極高的阿罕布拉市緬因街（Main St.）的汽車街，也將開設一家特斯拉汽車經銷店。

大華超市一側也在安裝特斯拉充電樁。（記者張宏╱攝影）
大華超市一側也在安裝特斯拉充電樁。（記者張宏╱攝影）

特斯拉看中華人市場，兵馬未動，糧草先行；從聖蓋博谷東區四季廣場推出20個特斯拉充電樁（Supercharger），聖蓋博全統廣場的大華超市也在安裝特斯拉充電樁，即可看出端倪。

工業市四季廣場近日安裝了20個特斯拉充電樁，負責人Darren刁表示，這些充電樁上周開始正式運營使用，他們目前是60號東區沿線特斯拉充電樁最多的商場，之前在拉朋地購物中心有八個特斯拉充電樁。充電樁使用後受到大家歡迎，8日下午有15輛特斯拉汽車在這裡充電。

阿罕布拉市Main街上原先的馬自達汽車經銷店已更換門庭，變成特斯拉經銷店。（記者...
阿罕布拉市Main街上原先的馬自達汽車經銷店已更換門庭，變成特斯拉經銷店。（記者張宏╱攝影）

Darren表示，商場的商家去年受疫情影響比較辛苦，有一些租客關門。但是今年勢頭不錯，商場目前有四家新商家入駐，包括網紅蛋糕店、飲茶店和美容美甲店等。為了給租客提供更好的服務，商場和特斯拉合作安裝充電樁。原因是現在電動車正夯，安裝特斯拉充電樁能吸引更多新客人來這裡，通常在這裡充電15分鐘就能讓特斯拉的電力從零增加到200哩，這15分鐘時間就能吸引客人去商場的店鋪消費，預計未來這些充電樁也可為其他品牌的電車充電使用。商場除了20個特斯拉充電樁，還有400個車位，所以其他車型的車主在這裡也不用擔心停車問題。

聖蓋博全統廣場大華超市的一側也在安裝特斯拉充電樁，在每個充電樁旁邊樹立著一個牌子，上面寫著「特斯拉，45分鐘停車」的字樣。

大華超市一側也在安裝特斯拉充電樁。（記者張宏╱攝影）
大華超市一側也在安裝特斯拉充電樁。（記者張宏╱攝影）

大華超市表示，是特斯拉找上大華，很高興有機會與他們合作。大華一直都致力於減少化石燃料使用和減緩氣候變化的行動，全統廣場安裝的12個充電樁，預計本月就會投入使用。大華在爾灣分店也與特斯拉合作，去年已在那裡安裝了六個充電樁。

全統廣場大華超市一側也在安裝特斯拉充電樁。（記者張宏╱攝影）
全統廣場大華超市一側也在安裝特斯拉充電樁。（記者張宏╱攝影）

一名華人顧客表示，希望早點安裝完畢，他的特斯拉汽車每次在這邊都苦於找不到充電樁，如今全統廣場安裝了充電樁，他就可在安心購物的同時給車子充電，不用像以前那樣，急急忙忙回家充電。

在阿罕布拉的緬因街（Main St.）原先的馬自達汽車經銷店已更換門庭，變成特斯拉經銷店。店鋪被刷成特斯拉特有的白色，店面上是Tesla字樣，不過目前該店鋪還沒有投入使用。

在每個充電樁旁邊樹立著一個牌子，上面寫著「特斯拉，45分鐘停車」的字樣。（記者張...
在每個充電樁旁邊樹立著一個牌子，上面寫著「特斯拉，45分鐘停車」的字樣。（記者張宏╱攝影）

亞凱迪亞華人孫先生近日計畫買一輛特斯拉，他說，Tesla model Y每充一度電大概能跑3.8哩，加州晚上12點以後每充一度電則只要18分，等於大概每哩只要5分錢，跑100哩也不過5元，這對於油價上漲的加州居民來說，是省錢福音。

聖蓋博谷東區四季廣場安裝了20個特斯拉Supercharge充電樁。（Darre...
聖蓋博谷東區四季廣場安裝了20個特斯拉Supercharge充電樁。（Darren刁提供）

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