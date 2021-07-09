洛杉磯縣確診人數 較上周暴增165%

洛縣公共衛生局局長費若表示，隨著Delta變種病毒持續擴散，洛杉磯縣確診人數近期有增加現象。（本報檔案照）

洛杉磯縣確診人數突然暴增，令人吃驚。根據洛縣 衛生局數據，洛縣8日新增839例確診病例、11例死亡。確診人數比上周增加165%。上周每10萬人平均新增1.74人確診，這周每10萬人平均新增3.47人確診，確診率從上周的1.2%上升至2.5%，暴增超過兩倍。政府官員呼籲未打疫苗 者，盡快打疫苗保護自己及他人。

洛縣公共衛生局局長費若表示，隨Delta變種病毒 持續擴散，洛縣確診人數近期增加。光是6月最後一周，確診人數有一半以上都感染Delta變種病毒。這個變種病毒對洛縣400萬名尚未接種疫苗的居民非常不利，其中包括130萬名沒資格接種疫苗的孩童。

費若說，之前是一周增加兩倍的確診人數，如今是一周增加三倍的確診人數，確診率在短時間內顯著上升，這意味著病毒在社區傳播的力量正在增加，這包括Delta變種病毒。

洛縣除了確診人數增加以外，染疫住院人數也在增加。6月16日只有220人因染疫住院，現在有超過300位病患因染疫住院。儘管這個數字仍比不上疫情嚴峻時期，但自6月中經濟全面重啟以來，染疫住院人數持續穩定上升。