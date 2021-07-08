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像植入晶片 華男打完疫苗 每天清晨5點必醒

記者謝雨珊／巴沙迪那市報導
華人陳先生打完疫苗後，每天定點清晨5點醒來，異狀已維持兩個半月，導致睡眠不足。（示意圖，unsplash）
華人陳先生打完疫苗後，每天定點清晨5點醒來，異狀已維持兩個半月，導致睡眠不足。（示意圖，unsplash）

許多人打完新冠疫苗都曾出現疲勞、頭痛等副作用，不過有人在接種疫苗後，身體像是被「植入晶片」一樣，無論晚間幾點入睡，每天清晨5時一定醒來。住在巴沙迪那市的陳先生正是如此，每天定點醒來的異狀，已維持兩個半月，導致睡眠不足，影響日常生活。

陳先生因上班緣故，平時習慣設定早上8點鬧鐘。為避免染上新冠肺炎，他於今年4月初接種了一劑嬌生疫苗，當時沒有什麼副作用。但打完疫苗的頭幾天，陳先生早晨醒來的時候天色都偏暗，且再也睡不著覺。他起初判斷這狀況也許與平時喝咖啡及茶有關，於是開始戒喝咖啡。然而，暫停飲用咖啡因產品後，陳先生每天照常在清晨5時醒來，「在床上怎麼躺也睡不著，頭腦非常清醒」。

陳先生於是開始嘗試吃安眠藥，測試是否會改善異狀，結果「時間一到，我又醒了」。即便是在凌晨1時甚至2時入睡，只要到了清晨5時「一定醒來」。這種狀況困擾陳先生兩個多月，平日上班到了下午3時開始犯睏，睡眠不足。

假日只好靠藥效較長的安眠藥補充睡眠。陳先生說，周五晚上吃了長藥效的安眠藥，周六清晨5時還是會醒，可能因為藥效較長，在床上繼續躺，最終仍有辦法睡著。平日因要上班，只能吃藥效較短的安眠藥，但時間一到，醒了就是醒了。醒醒睡睡的副作用令陳先生苦不堪言，他想尋求專業協助解決問題。

根據BBC報導，布拉德福德皇家醫院（Bradford Royal Infirmary）的護理主管Sam Khan也出現類似的失眠問題。Sam Khan在去年12月接種疫苗後，睡眠品質惡化。原本一直都很好入睡，Khan打完疫苗後，每天定點在凌晨3時醒來。他靠服用抗組織胺改善症狀，但只要忘記服用，一樣會在凌晨3時醒來。另有人表示打完疫苗後，睡眠時間變短。

不過也有一些人在打完疫苗後，每天睡飽睡滿，只要一到晚上10點多睡意來襲，睡眠品質比過往還要好。每個人打完新冠疫苗之後的副作用都不同。根據BBC報導，長期經營診所的博士Paul Whitaker認為，長期症狀可能會慢慢康復，因為他曾與一名病人聊過，這名病人罹病一年來，睡眠品質慢慢恢復。

流行病學醫師黃重德表示，打了疫苗身體出現抗體，也可能影響到身體運作，不過通常都是個案。副作用若維持超過一周以上，假設沒有伴隨其他症狀，建議不需過度擔心身體發生病變，異狀有可能隨著時間久了而消失。

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