遊客擠爆賭城拉斯維加斯 疫情也升溫

賭城全面重啟經濟，同時也出現疫情升溫警訊。（KVVU-TV）

隨著全美各地經濟重啟，新冠肺炎疫情 期間宛如「鬼城」的「賭城」拉斯維加斯，在歷經15個月後，七彩霓虹、人流川息的「罪惡之城」又重新回到人間。遊客再次湧入，博弈收入創歷史新高，大型音樂會、世界著名的自助餐、俱樂部均人滿為患，而且室內和室外幾乎沒有人戴口罩 。

然而，大量人流也讓受到控制的疫情再次受到威脅。過去兩周內，內華達州每10萬人出現190位染疫者，確診率高於密蘇里、阿肯色和懷俄明州，這些州的疫苗 接種率較低，且在幾乎半數的染疫者體內，驗出Delta變種病毒。衛生單位迫切需要讓更多人接種疫苗。

美聯社報導，民眾紛紛湧入重啟後的賭城，拉斯維加斯大道（Las Vegas Strip）也迎來十年來第一家新賭場。安裝在牌桌上、分隔博弈者與發牌者的透明面板已被拆除，到處都是來自全美各地遊客的歡聲笑語。

儘管重啟經濟的同時，也面臨著疫情升溫危機，然在一個經濟依賴人潮，不受約束行為的地方，要再重新恢復疫情期間，相關的防疫限制與口罩要求，幾乎不可能。

●賭場未要求遊客提供疫苗證明

在賭場內，若遊客完全接種疫苗，則不需戴口罩，但在實務上，賭場內員工並不會要求遊客提供疫苗證明。

來自田納西州納什維爾（Nashville）47歲遊客Teresa Lee說，她已接種疫苗，在賭城感到安全，因她看到賭場讓員工與大家為接種疫苗做的努力。

來自俄勒岡州尤金（Eugene）、22歲Tyler Williams說，現在感覺不像有疫情，到處都是人，除少數外國遊客，幾乎沒看見任何人戴口罩，自己接種疫苗，也覺得不用戴。

拉斯維加斯於6月1日全面重啟開放，取消對大多數企業限制。此前，許多賭場度假村，已獲得內州監管機構的批准，恢復100%客容量。遊客人數雖未達到疫情前高點，但已連續四個月，以兩位數速度增長。

為慶祝國慶，賭城於4日舉行焰火秀，新的擁有6萬5000個座位的Allegiant體育場將在今秋開賽，緊接著是鄉村歌手布魯克斯（Garth Brooks）演出。

根據聯邦疾病控制預防中心（CDC）統計數據，內州過去一周因新冠肺炎住院患者增加33%，儘管該數字仍遠低於疫情高峰期。內華達州生物統計學家Kyra Morgan 2日表示，病例激增可能是由於6月全面重啟，拉斯維加斯大道大型活動與人群導致。

●內州僅45%成人完全接種疫苗

內州官員說，幾乎所有的新染疫病例，都來自未接種疫苗者，因此需有更多人注射疫苗。根據CDC，內州12歲以上人群中，45%完全接種疫苗，低於全國平均的55%。

該州民主黨籍州長Steve Sisolak去年在疫情期間，關閉賭場11周。他將向拜登政府組協助，加強疫苗接種。但他並未決定是否要強制口罩令。賭城所在的克拉克縣首席衛生官Fermin Leguen指出，目前沒有計畫限制商業和社交活動，該縣將遵守聯邦疾控中心的指導原則，而目前該中心認為完全接種疫苗者無需戴口罩。Leguen說，目前最好的解方是提高疫苗接種率。