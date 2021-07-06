我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

遊客擠爆賭城拉斯維加斯 疫情也升溫

編譯組／綜合報導
賭城全面重啟經濟，同時也出現疫情升溫警訊。（KVVU-TV）
賭城全面重啟經濟，同時也出現疫情升溫警訊。（KVVU-TV）

隨著全美各地經濟重啟，新冠肺炎疫情期間宛如「鬼城」的「賭城」拉斯維加斯，在歷經15個月後，七彩霓虹、人流川息的「罪惡之城」又重新回到人間。遊客再次湧入，博弈收入創歷史新高，大型音樂會、世界著名的自助餐、俱樂部均人滿為患，而且室內和室外幾乎沒有人戴口罩

然而，大量人流也讓受到控制的疫情再次受到威脅。過去兩周內，內華達州每10萬人出現190位染疫者，確診率高於密蘇里、阿肯色和懷俄明州，這些州的疫苗接種率較低，且在幾乎半數的染疫者體內，驗出Delta變種病毒。衛生單位迫切需要讓更多人接種疫苗。

美聯社報導，民眾紛紛湧入重啟後的賭城，拉斯維加斯大道（Las Vegas Strip）也迎來十年來第一家新賭場。安裝在牌桌上、分隔博弈者與發牌者的透明面板已被拆除，到處都是來自全美各地遊客的歡聲笑語。

儘管重啟經濟的同時，也面臨著疫情升溫危機，然在一個經濟依賴人潮，不受約束行為的地方，要再重新恢復疫情期間，相關的防疫限制與口罩要求，幾乎不可能。

●賭場未要求遊客提供疫苗證明

在賭場內，若遊客完全接種疫苗，則不需戴口罩，但在實務上，賭場內員工並不會要求遊客提供疫苗證明。 

來自田納西州納什維爾（Nashville）47歲遊客Teresa Lee說，她已接種疫苗，在賭城感到安全，因她看到賭場讓員工與大家為接種疫苗做的努力。

來自俄勒岡州尤金（Eugene）、22歲Tyler Williams說，現在感覺不像有疫情，到處都是人，除少數外國遊客，幾乎沒看見任何人戴口罩，自己接種疫苗，也覺得不用戴。

拉斯維加斯於6月1日全面重啟開放，取消對大多數企業限制。此前，許多賭場度假村，已獲得內州監管機構的批准，恢復100%客容量。遊客人數雖未達到疫情前高點，但已連續四個月，以兩位數速度增長。

為慶祝國慶，賭城於4日舉行焰火秀，新的擁有6萬5000個座位的Allegiant體育場將在今秋開賽，緊接著是鄉村歌手布魯克斯（Garth Brooks）演出。

根據聯邦疾病控制預防中心（CDC）統計數據，內州過去一周因新冠肺炎住院患者增加33%，儘管該數字仍遠低於疫情高峰期。內華達州生物統計學家Kyra Morgan 2日表示，病例激增可能是由於6月全面重啟，拉斯維加斯大道大型活動與人群導致。

●內州僅45%成人完全接種疫苗

內州官員說，幾乎所有的新染疫病例，都來自未接種疫苗者，因此需有更多人注射疫苗。根據CDC，內州12歲以上人群中，45%完全接種疫苗，低於全國平均的55%。

該州民主黨籍州長Steve Sisolak去年在疫情期間，關閉賭場11周。他將向拜登政府組協助，加強疫苗接種。但他並未決定是否要強制口罩令。賭城所在的克拉克縣首席衛生官Fermin Leguen指出，目前沒有計畫限制商業和社交活動，該縣將遵守聯邦疾控中心的指導原則，而目前該中心認為完全接種疫苗者無需戴口罩。Leguen說，目前最好的解方是提高疫苗接種率。

疫苗 疫情 口罩

上一則

洛縣非裔確診增18% 其他族裔均降

延伸閱讀

日本宣布追加贈台113萬劑AZ疫苗 後天運送

日本宣布追加贈台113萬劑AZ疫苗 後天運送
台買BNT 國台辦：唯一洽購上海復星、民間也可買

台買BNT 國台辦：唯一洽購上海復星、民間也可買
輝瑞疫苗在以色列的有效率下降 但預防重症保護力仍高

輝瑞疫苗在以色列的有效率下降 但預防重症保護力仍高

台灣民眾搶疫苗殘劑百米衝刺慘摔 中國網友嘆：悲哀

台灣民眾搶疫苗殘劑百米衝刺慘摔 中國網友嘆：悲哀
新加坡更新疫苗指引：接種一周內別做激烈運動

新加坡更新疫苗指引：接種一周內別做激烈運動
密州女怕副作用拒打疫苗 染Delta變種病毒過世

密州女怕副作用拒打疫苗 染Delta變種病毒過世

熱門新聞

劫匪在超市收銀台搶走包後，又在停車場連搶兩人。（谷歌街景）

全統廣場爆搶案 3非裔大漢眾目睽睽下連劫3華女

2021-06-28 02:20
生活食材全面漲價，民眾叫苦不迭。（記者楊青／攝影）

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

2021-06-29 02:20
爾灣一所華人住宅遭竊盜闖入，圖為案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

爾灣華女沫浴 遭2非裔入室洗劫

2021-07-03 02:20
重啟以來，洛縣新增病例快速上升。（Getty Images）

解封後 洛杉磯縣新病例快速增加

2021-07-02 02:20
多款冷凍熟蝦引起導致多人患病的沙門氏菌爆發。(圖片來源：pixabay)

多款冷凍熟蝦爆發沙門氏菌多人患病 現召回

2021-06-28 13:55
最早在印度現蹤的新冠肺炎Delta病毒，已成為加州主要病毒株。（美國過敏和傳染病研究所所洛磯山實驗室）

Delta傳播迅速成加州主要病毒 6月病例爆增7倍

2021-07-05 02:20

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考
中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導

中航天員首出艙／美媒稱「尷尬了」BBC被指正常報導