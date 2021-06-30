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全統廣場劫案 律師：3嫌未持武器也算搶劫

記者邵敏／洛杉磯報導
超市監控錄像拍下劫案過程。（視頻截圖）
超市監控錄像拍下劫案過程。（視頻截圖）

聖蓋博市全統廣場6月26日發生連環劫案，三名非裔嫌犯在眾目睽睽下，接連搶劫華裔女性。刑案律師指出，搶匪如果被逮捕的話，將面臨搶劫罪、由搶劫引發的傷害、團伙犯罪等多項罪名的指控。

「首先根據加州刑法第211條，本案嫌犯構成搶劫罪，若被定罪最高刑期是九年。」華裔律師劉龍珠指出，第一，嫌犯的行為違背了對方的意願，從監控看，被害人一直拿著包不肯放手；第二，嫌犯通過暴力方式，搶走財物。這兩個條件只要滿足就構成了搶劫罪名成立。

同時，嫌犯面臨的第二條罪名是由搶劫引發的傷害。根據加州刑法12022.7條規定，在搶劫過程中，造成他人身體嚴重傷害，刑期為三年至六年，「從監控看，劫匪搶奪的動作大、猛、快，又在地上拖行被害人，已造成人身傷害。」並且有證人提到受害女子當場摔在地上，並看到流血，「如果流血的話說明傷害比較嚴重，那這條傷害的罪名就構成。」

劉龍珠認為，如果符合以上兩條罪名，嫌犯將被判處最高刑期15年，「嫌犯共搶劫兩起，如果第二起案件中被害人也有較嚴重的人身傷害，那加起來最高刑期就是30年。」此外，本案中的嫌犯是三名非裔共同實施搶劫行為，劉龍珠說，兩人或兩人以上犯罪就構成犯罪團伙，刑期又是加倍，「因此按照法規來計算，本案嫌犯一旦被捕，最高刑期可達60年。」

華裔律師蔡玟慧認為，目前洛縣檢察長賈斯康(George Gascon)的司法新政，可能會從輕考慮這些案件，「從社區安全、以及保護無辜百姓的角度看，我非常希望嫌犯到案後，檢察官能從最重的刑罰來處罰，以重罪起訴他們。」對於賈斯康的政策，蔡玟慧表示遺憾， 「司法改革要對大部分民眾負責，不能一下子都改成輕罪，一定要有懲戒教育的作用。 」

劉龍珠也認為，從法律條文看，本案嫌犯面臨的都是重罪，但在洛縣檢察長的司法新政下，這些罪名會不會被檢控，那就不一定，「加州政策的偏向，洛縣檢察長的新政，就是這兩個原因造成目前罪犯橫行、治安每況愈下的惡劣局面。我感覺，本案的嫌犯大概都是有犯罪前科，因新政被放出來之後繼續危害社會。」

據警方稱，劫案中的三名搶匪，在實施搶劫行為時並沒有攜帶武器。對此劉龍珠說，這與構成搶劫罪並沒有關係，「有沒有攜帶武器實施搶劫，不會影響定罪，但在量刑方面可能會是一個考量。 」

但蔡玟慧指出，嫌犯沒有使用武器，對於定罪會有很大影響，特別是在傷害罪這條罪名上，「有沒有攜帶或者使用武器，攜帶什麼樣的武器，這些對定罪都很關鍵，嫌犯可以以沒有攜帶武器來爭論自己沒有傷害的意圖。 」

劉龍珠並補充說，很多民眾認為，如果搶劫的財物不到950元，就不構成犯罪，「這樣的認識是非常錯誤的。構成搶劫罪，跟財物金額多少沒有任何關係，哪怕被搶劫的包裡沒有錢，也會構成搶劫罪。盜竊罪才跟金額有關係，如果盜竊財物沒有達到950元，是構成輕罪，也並不是無罪。」

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