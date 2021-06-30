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SB 519提案人威善高：迷幻藥可治精神障礙

記者劉先進／舊金山報導
SB 519法案起草者、州參議員威善高28日對本報表示，迷幻藥在治療精神健康和成癮方面好處很大。可以幫助那些有創傷後應激障礙和抑鬱症的人，也幫人停止使用海洛因。（威善高官網）
SB 519法案起草者、州參議員威善高28日對本報表示，迷幻藥在治療精神健康和成癮方面好處很大。可以幫助那些有創傷後應激障礙和抑鬱症的人，也幫人停止使用海洛因。（威善高官網）

SB 519法案起草者、州參議員威善高28日對本報表示，迷幻藥在治療精神健康和成癮方面好處很大，可以幫助那些有創傷後應激障礙和抑鬱症的人，也幫人停止使用海洛因。不能因為使用這些藥物治療而逮捕人。

威善高說，法案的反對者正在散布不準確的虛假資訊，他們在使用恐嚇戰術。任何藥物都可能被濫用。人們可以濫用太多的安眠藥或泰諾，如果以合理和有限的方式使用一種藥物可以是非常有益的，迷幻藥也是如此。現實是，人們已經使用迷幻藥物且受益很長時間。這些藥物在治療精神健康和成癮方面好處很大。正在幫助那些有創傷後應激障礙（PTSD）和抑鬱症的人，幫助人們停止使用海洛因。

他說，這些藥物實際上是在拯救人們的生命，包括為國家而戰的老兵。支持這個法案背後的組織，是由退伍軍人領導的。「他們到海外為國家戰鬥。回家後有創傷後應激障礙或抑鬱症或其他心理健康問題。沒有太多藥物有療效，而迷幻藥正在拯救他們的生命，我們應該聽從退伍軍人的意見，不能因為使用這些藥物而逮捕人。」

對於藥物可能會被成年人向未成年人分享造成不良影響的問題，威善高說，法案沒有使迷幻藥銷售合法化，只適用於21歲以上的人，以任何方式向20歲以下的人提供藥物仍然是一種犯罪。

他還表示，目前聯邦政府不允許任何迷幻藥。因此，為了從醫師那裡獲得藥物，FDA將不得不重新規畫藥物，做出改變，允許醫師開出處方。有一種迷幻藥，FDA和聯邦政府目前允許醫師開藥，那就是氯胺酮（Ketamine，註明：俗稱「迷姦藥」（date rape drug）的藥品），用於治療抑鬱症。不過，考慮到醫師可以開處方，氯胺酮已從法案中刪除。應該保留人們能夠獲得的藥物，希望聯邦政府的政策能夠跟上。

威善高說，有許多科學研究，包括一些非常新的研究，顯示迷幻藥有巨大潛力，可以治癒人們的精神健康狀況，擺脫對海洛因和其他藥物的沉迷。他說，會向本報發送相關數據，證明迷幻藥可幫人停用海洛因。截至發稿前，本報還未收到這些數據。

聯邦政府 FDA 參議員

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