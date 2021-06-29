搏搶匪 超市警衛能力有限

26日發生在華裔 聚集的聖蓋博 市全統廣場的搶劫案，令不少民眾得知後呼籲商號增加警衛。不過現實中，商號雇用的警衛人員，很難達到民眾想像中對抗歹徒的能力。

聖蓋博市華裔市長廖欽和就表示，據他了解，其實該超市的警衛大多不錯，另外全統廣場好幾家珠寶店等商號也都雇用了可靠的警衛。不過警衛能做的事情有限，例如除非危害生命，警衛才能開槍。而普通商號外面的警衛，大多沒有經過太特別的訓練，又通常是拿著最低工資，大部分可能也考慮自身安全，不可能貿然和搶匪博鬥。

也有了解該行業的民眾表示的確如此，一般商店不可能雇用配槍警衛，因為若真的有事情發生，使用了槍械，商家都不願意捲入刑事案件，尤其這樣的小金額搶劫。唯有如華人 珠寶店金店雇用的是真槍實彈警衛，因為畢竟這些店鋪的商品價值更高。

也有網友表示，不會去無視客戶安全的超市消費。有網友則建議讓各大超市加強安保和監控，並以此作為宣傳，表現保護顧客安全購物的決心。

有網友指出，因為歹徒喜歡四通八達出入方便的地方，因此或許去比較不好進出車輛的超市反而比較好。有人就建議，其實可以在商區街道多設置緩速條（bumper），能起到很好的效果。

不過更多華人民眾意識到，這些措施都非長久之計。還是要積極聯絡民選官員，集思廣益，如何改善整個社區的治安，才能從根本上解決。