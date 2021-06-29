我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57%成人 完全接種疫苗

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

記者楊青／洛杉磯報導
生活食材全面漲價，民眾叫苦不迭。（記者楊青／攝影）
生活食材全面漲價，民眾叫苦不迭。（記者楊青／攝影）

長達17個月的新冠疫情災難初見曙光，開始重返正常生活的加州人，卻發現物價暴漲，從汽油到食材，從建築材料到日用百貨，統統衝上十多年來頂峰，紓困救濟和提升的最低工資被洶湧上漲的生活指數吞噬，未得補助福利的中產階級叫苦不迭，部分經濟專家預測，目前的漲價潮還未到頂。

蔬菜水果漲幅也相當驚人。（記者楊青／攝影）
蔬菜水果漲幅也相當驚人。（記者楊青／攝影）

同樣花費只能買過去一半食材

走一趟華洋超市，很多民眾深深感到口袋縮水很嚴重。肉類、海鮮、蛋奶、蔬菜、水果、南北雜貨和各種調料，幾乎無一不漲價。原來1.69元至2.69元一磅的豬肉，現在普遍都在三至四元左右；排骨在一些華資超市已漲到9.99元一磅，幾乎是疫情前的翻倍；各種冷凍和游水海鮮也大幅上漲，往年夏季最多不超過10元一磅小龍蝦，現在是12.99元起跳，18、19元一磅司空見慣；很多華資超市原來10元三包的冷凍水餃，現在已漲到5.99元一包，相當於三包18元。

排骨價格漲勢凶猛幾乎翻番。（記者楊青／攝影）
排骨價格漲勢凶猛幾乎翻番。（記者楊青／攝影）

夏季是蔬菜和水果旺季，但現在幾乎沒有一元以下的蔬菜，水果基本每磅都接近兩元。一些華資超市販售的大蒜五頭售價2.99元，生薑每磅1.99元，均達近年頂峰。不少華人表示，現在同樣的花費，買到的食材不到原來的三分之二，如果多買些肉類，可能只有原來的一半左右。

五頭大蒜售價2.99元。（記者楊青／攝影）
五頭大蒜售價2.99元。（記者楊青／攝影）

進口食材漲得凶 業者難讓利

華資超市業者表示，提高物價迫不得已，今年以來各種食材價格大大上漲，本地生產的肉類和水果蔬菜等小幅上下波動，但進口食材的漲價幅度比較大。商家也只能高進高賣，能夠讓利的食材和幅度都大大減少。聖蓋博市一位資深超市進貨人員表示，最近幾個月，肉類的進貨價比去年同期大概上漲15%，一些進口食材漲價超過30%。

冷凍海鮮價格漲幅微小，但也超過30%。（記者楊青／攝影）
冷凍海鮮價格漲幅微小，但也超過30%。（記者楊青／攝影）

「我們家現在都不敢去餐館吃飯了」，阿罕布拉陳女士表示，餐館重開，全家本來打算「報復性消費」，但出去才知道囊中羞澀，疫情前一個菜在10至15元之間，現在普通菜都在15至20元左右，連普通便當都要十元。

不少華資超市豬肉漲幅在30-40%之間。（記者楊青／攝影）
不少華資超市豬肉漲幅在30-40%之間。（記者楊青／攝影）

更多民眾表示，「能不出門就不出門，能少開車就少開車」，最近幾個月的油價上漲之快嚇倒人。格蘭杜拉華人李先生表示，他每四年1月總統大選交接的那一天，都會記下當天的油價，看看哪位總統的汽油價格怎樣，「今年1月20日那天我家門前87號油價每加侖2.79元，現在是4.79元」，正好每加侖漲兩元，15加侖的汽車，相當於每周要多付30元，光是汽油一個月開銷多了上百元。

不少華資超市豬肉漲幅在30-40%之間。（記者楊青／攝影）
不少華資超市豬肉漲幅在30-40%之間。（記者楊青／攝影）

「疫情期間各行業停擺，供應鏈受創，加上今年年初高達1.9億紓困金發放，利率低，市場資金充裕，加上兩黨在石油開採政策上的不同，都造成近期物價暴漲」，洛杉磯加大（UCLA）安德森經濟研究中心經濟學家俞偉雄表示，數月來的物價確實已到最近十多年來的最高點。數據顯示，與去年同期，一般物價上漲5%，核心物價上漲4%，都是過去十年甚至20年來最高的。而老百姓感覺到的漲幅，比統計數字還高。

食材全面漲價，民眾叫苦不迭。（記者楊青／攝影）
食材全面漲價，民眾叫苦不迭。（記者楊青／攝影）

能源價格暴漲拖累食材

俞偉雄表示，目前原油價格每桶70-80元，漲到三年前的最高點，加州因爲環保和稅務的關係，油價比其他地區更高，「再高下去就會造成其他問題」。

冷凍海鮮價格漲幅微小，但也超過30%。（記者楊青／攝影
冷凍海鮮價格漲幅微小，但也超過30%。（記者楊青／攝影

他認爲，食材價格上漲主要受能源價格暴漲拖累，不過他同時認爲，美國是食材生產大國，農業生產高效率，食物長期暴漲的情況不會持續，但進口食材則另當別論，油價高運費高，再加上進口貨櫃價格暴漲，都拉高了進口食材價格。

不少華資超市本來10元三包的冷凍水餃，漲價幅度高達60-80%。（記者楊青／攝影...
不少華資超市本來10元三包的冷凍水餃，漲價幅度高達60-80%。（記者楊青／攝影）

他表示，對此波物價上漲「不樂觀也不能太悲觀」，目前的物價上漲幅度已高於歷史平均值，但總體來看，美國最近幾十年的物價上漲幅度，還是低於歷史平均值。

油價 疫情 華資超市

上一則

Delta變種肆虐 洛衛生局：室內一律戴口罩

延伸閱讀

日專家憂Delta變異株肆虐 籲年輕人儘速打疫苗

日專家憂Delta變異株肆虐 籲年輕人儘速打疫苗
32%民眾不信任疫苗「緊急授權」專家籲FDA應完全批准

32%民眾不信任疫苗「緊急授權」專家籲FDA應完全批准
免疫功能低者 打了疫苗仍有染疫風險 專家：應建防護牆

免疫功能低者 打了疫苗仍有染疫風險 專家：應建防護牆
聯亞新冠疫苗二期臨床報告 專家：有些遺憾

聯亞新冠疫苗二期臨床報告 專家：有些遺憾
今夏油價漲 駕車遊如何及早規畫？

今夏油價漲 駕車遊如何及早規畫？
加大明年起 增收6230本州生

加大明年起 增收6230本州生

熱門新聞

劫匪在超市收銀台搶走包後，又在停車場連搶兩人。（谷歌街景）

全統廣場爆搶案 3非裔大漢眾目睽睽下連劫3華女

2021-06-28 02:20
研究顯示新冠疫苗的追加接種有助增加抵抗力。（Getty Image）

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

2021-06-25 19:48
王氏三兄弟皆青年才俊：王力凱（左起）、王力宏和王力德。（王力德提供）

王力德弟是歌手王力宏 父母怎麼養出傑出3兄弟？

2021-06-23 02:00
劉長樂在聖蓋博谷的豪宅，視野極好，可將洛杉磯市中心和聖蓋博山脈一覽無餘。（地產網站圖片）

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

2021-06-26 13:40
亞裔大學生海灘遭遇襲擊，對方威脅要開槍。（NBC視頻截圖）

「滾出這裡」 南加一群亞裔大學生海灘聚會遭暴力襲擊

2021-06-22 20:32
越來越多的人搬離加州。（CalMatters.org）

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

2021-06-26 13:30

精彩推薦

超人氣

更多 >
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲
Delta病毒 紐約市傳播加速

Delta病毒 紐約市傳播加速
宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳