百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

生活食材全面漲價，民眾叫苦不迭。（記者楊青／攝影）

長達17個月的新冠疫情 災難初見曙光，開始重返正常生活的加州人，卻發現物價暴漲，從汽油到食材，從建築材料到日用百貨，統統衝上十多年來頂峰，紓困救濟和提升的最低工資被洶湧上漲的生活指數吞噬，未得補助福利的中產階級叫苦不迭，部分經濟專家預測，目前的漲價潮還未到頂。

蔬菜水果漲幅也相當驚人。（記者楊青／攝影）

同樣花費只能買過去一半食材

走一趟華洋超市，很多民眾深深感到口袋縮水很嚴重。肉類、海鮮、蛋奶、蔬菜、水果、南北雜貨和各種調料，幾乎無一不漲價。原來1.69元至2.69元一磅的豬肉，現在普遍都在三至四元左右；排骨在一些華資超市 已漲到9.99元一磅，幾乎是疫情前的翻倍；各種冷凍和游水海鮮也大幅上漲，往年夏季最多不超過10元一磅小龍蝦，現在是12.99元起跳，18、19元一磅司空見慣；很多華資超市原來10元三包的冷凍水餃，現在已漲到5.99元一包，相當於三包18元。

排骨價格漲勢凶猛幾乎翻番。（記者楊青／攝影）

夏季是蔬菜和水果旺季，但現在幾乎沒有一元以下的蔬菜，水果基本每磅都接近兩元。一些華資超市販售的大蒜五頭售價2.99元，生薑每磅1.99元，均達近年頂峰。不少華人表示，現在同樣的花費，買到的食材不到原來的三分之二，如果多買些肉類，可能只有原來的一半左右。

五頭大蒜售價2.99元。（記者楊青／攝影）

進口食材漲得凶 業者難讓利

華資超市業者表示，提高物價迫不得已，今年以來各種食材價格大大上漲，本地生產的肉類和水果蔬菜等小幅上下波動，但進口食材的漲價幅度比較大。商家也只能高進高賣，能夠讓利的食材和幅度都大大減少。聖蓋博市一位資深超市進貨人員表示，最近幾個月，肉類的進貨價比去年同期大概上漲15%，一些進口食材漲價超過30%。

冷凍海鮮價格漲幅微小，但也超過30%。（記者楊青／攝影）

「我們家現在都不敢去餐館吃飯了」，阿罕布拉陳女士表示，餐館重開，全家本來打算「報復性消費」，但出去才知道囊中羞澀，疫情前一個菜在10至15元之間，現在普通菜都在15至20元左右，連普通便當都要十元。

不少華資超市豬肉漲幅在30-40%之間。（記者楊青／攝影）

更多民眾表示，「能不出門就不出門，能少開車就少開車」，最近幾個月的油價 上漲之快嚇倒人。格蘭杜拉華人李先生表示，他每四年1月總統大選交接的那一天，都會記下當天的油價，看看哪位總統的汽油價格怎樣，「今年1月20日那天我家門前87號油價每加侖2.79元，現在是4.79元」，正好每加侖漲兩元，15加侖的汽車，相當於每周要多付30元，光是汽油一個月開銷多了上百元。

不少華資超市豬肉漲幅在30-40%之間。（記者楊青／攝影）

「疫情期間各行業停擺，供應鏈受創，加上今年年初高達1.9億紓困金發放，利率低，市場資金充裕，加上兩黨在石油開採政策上的不同，都造成近期物價暴漲」，洛杉磯加大（UCLA）安德森經濟研究中心經濟學家俞偉雄表示，數月來的物價確實已到最近十多年來的最高點。數據顯示，與去年同期，一般物價上漲5%，核心物價上漲4%，都是過去十年甚至20年來最高的。而老百姓感覺到的漲幅，比統計數字還高。

食材全面漲價，民眾叫苦不迭。（記者楊青／攝影）

能源價格暴漲拖累食材

俞偉雄表示，目前原油價格每桶70-80元，漲到三年前的最高點，加州因爲環保和稅務的關係，油價比其他地區更高，「再高下去就會造成其他問題」。

冷凍海鮮價格漲幅微小，但也超過30%。（記者楊青／攝影

他認爲，食材價格上漲主要受能源價格暴漲拖累，不過他同時認爲，美國是食材生產大國，農業生產高效率，食物長期暴漲的情況不會持續，但進口食材則另當別論，油價高運費高，再加上進口貨櫃價格暴漲，都拉高了進口食材價格。

不少華資超市本來10元三包的冷凍水餃，漲價幅度高達60-80%。（記者楊青／攝影）

他表示，對此波物價上漲「不樂觀也不能太悲觀」，目前的物價上漲幅度已高於歷史平均值，但總體來看，美國最近幾十年的物價上漲幅度，還是低於歷史平均值。