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喜瑞都聲援無辜被打亞裔長者 警長允懲兇

記者王若然／喜瑞都市報導
洛縣警長維拉紐瓦演講，嚴打仇恨犯罪。（記者王若然／攝影）
洛縣警長維拉紐瓦演講，嚴打仇恨犯罪。（記者王若然／攝影）

喜瑞都市（Cerritos）居民26日在肯納比社區公園（Don Knabe Regional Park）自發組織集會，反對針對亞裔的歧視、仇恨事件。當天洛杉磯縣多個亞裔維權組織設立攤位分享資源，洛杉磯縣警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）和洛縣縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）也到場演講。

喜瑞都市70歲的菲律賓裔居民Cesar Echano，6月11日在肯納比公園與妻子散步時，遭到一名年輕人上來挑釁並口出種族歧視言語：「你不屬於這裡！回到你的國家去。」後來，Echano在上車後還被該青年男子拉開車門毆打。該場集會，聲援無辜被打的Cesar Echano老人，以及反對針對亞裔的種族仇恨。

洛縣警長維拉紐瓦承諾，一定會讓毆打Cesar Echano的兇嫌受到法律制裁。他說，「我是你們的一員，我不想洛縣有任何人在這片地區感受到排外。」他說，近日有三起對亞裔仇恨犯罪案件都被起訴了，包括故意開車衝散鑽石吧反亞裔仇恨犯罪遊行案，哈崗麵包店襲擊華裔店員案，南艾爾蒙地（South El Monte）持槍搶劫華裔司機案。

維拉紐瓦說，仇恨案件與仇恨犯罪不同，但仍需要上報。因為仇恨事件中的人很可能之後會實施仇恨犯罪。上報仇恨事件有助於警方抓捕罪犯。他還表示警察力量被削減，呼籲民眾選舉有利於加強警力的民選官員。

遭遇仇恨案件的Cesar Echano 也到場演講，他說，希望大家可以傳播這個故事，「我們必須站在一起，戰勝仇恨。」他曾在採訪中表示，在美國生活了30多年，「我以前覺得很安全，非常安全」，但他自從事發後開始做噩夢，聽到聲響也會警覺且焦慮不安。

當天在集會上設立攤位的有「LA vs Hate」，LA211，AAPI United，「Seniors Fight Back」，亞美公義促進中心等團體。

在喜瑞都市居住40多年的社區活躍人士郭詩賢。（記者王若然／攝影）
在喜瑞都市居住40多年的社區活躍人士郭詩賢。（記者王若然／攝影）

喜瑞都市社區活躍人士郭詩賢表示，在這裡生活很多年，以前從未聽到有仇恨亞裔的犯罪。當聽到Cesar Echano被打的案子很震驚。她說，亞裔占喜市人口56％，喜瑞都市一向是和平安寧的社區。

當天活動發起人之一，喜瑞都市居民Daisy Lagasca說，自己生活在這裡近十年，發生亞裔被攻擊的事很痛心，就聯合這裡的居民舉辦了集會。

喜瑞都市反亞裔仇恨集會。（記者王若然／攝影）
喜瑞都市反亞裔仇恨集會。（記者王若然／攝影）

喜瑞都市副市長Chuong Vo，市議員Naresh Solanki，Frank Aurelio Yokoyama等均到場支持。

如遇到種族歧視事件，無論大小，是否涉及犯罪，民眾都可致電洛縣熱線211舉報。

亞裔 喜瑞都 種族歧視

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