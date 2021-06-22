洛縣籲雇主 核實員工疫苗接種否

洛杉磯縣公共衛生局呼籲公司行號和企業，核實員工接種疫苗情況，防止疫情重新傳播。（記者楊青／攝影）

儘管加州允許民眾對是否接種新冠疫苗 ，採自我認證方式，但洛杉磯 縣公共衛生局長費若21日敦促企業雇主，核實每位員工疫苗接種情況，確定他們是否應該在工作場所戴口罩 ，防止疫情傳播。

費若表示，洛縣公共衛生局近期對Delta變種病毒的傳播和發展高度關注，儘管大家都對洛縣疫情以及疫苗接種進展表示樂觀，但必須採取一切必要措施防止病毒，尤其是變種傳播。

根據加州上周批准的規定，已完全接種疫苗的員工，在工作場所不必戴口罩，但未接種疫苗的員工必須繼續戴口罩。雇主必須記錄員工的疫苗接種情況，但是，這些員工可以簡單地「自我證明」接種疫苗，而不是提供實際文件。但規則也允許雇主，要求他們的員工提供疫苗接種文件。如果員工拒絕提供，則該人將被視為未接種疫苗，並被要求在工作場所繼續戴口罩。

洛杉磯縣公共衛生局呼籲公司行號和企業，核實員工接種疫苗情況，防止疫情重新傳播。（記者楊青／攝影）

費若表示，病毒在未接種疫苗人群中傳播的問題尤其嚴重，未接種疫苗的人在不知不覺中孵化Delta變種病毒，和其他令人擔憂變體的風險越來越大。

在家裡，未接種疫苗的人，可以通過確定誰進入他們的環境，以及他們互動的距離來控制風險，但工作場所未接種疫苗的員工，往往缺乏這種控制。

她說，很多企業員工每天接觸數百甚至數千人，通常是面對面，而且是在通風不良的地方，所有這些都給未接種疫苗的員工帶來嚴重風險。保護未接種疫苗員工的最佳方式，是在工作時戴上合適的面罩。

費若說，為了確保未接種疫苗的員工戴上口罩，洛杉磯縣的雇主「不要依賴自我證明」，即便全國的防疫指南允許消除員工之間的社交距離，但雇主還是應考慮在員工，與他人近距離接觸時保持距離，無論疫苗接種情況如何，許多工作場所可能會繼續要求員工和客戶佩戴口罩。

至21日的統計，洛杉磯縣58%的16歲及以上人口已完全接種疫苗，16歲以上人口中有 67%至少部分接種疫苗。