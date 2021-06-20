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六月節比照聯邦帶薪假？ 加州短期內不可能

編譯組／綜合報導
「六月節」旗幟的圖形和顏色各代表不同意義。(CNN截圖)
「六月節」旗幟的圖形和顏色各代表不同意義。(CNN截圖)

拜登總統10日簽署「六月節」（Juneteenth），將6月19日作為聯邦國定假日，然加州的勞工，不大可能短期間內，期待該日可成為帶薪休假的假期。

沙加緬度蜜蜂報（Sacramento Bee）報導，加州參議員，非裔連線（Black caucus）小組副主席Sydney Kamlager表示，「該假日是有意義的，但應首先解決其他優先事項。」

這位洛杉磯民主黨人說，「六月節很重要，但解決非裔社區系統性問題更重要，我們認為是需要更多的實際立法。」

六月節主要是紀念奴隸制度在美國結束的那天。由於今年假期是在周六，加州17萬名聯邦僱員，大多數在周五獲得帶薪假期。

目前加州立法人員非裔連線小組，並未計畫將六月節設為帶薪的州假日放入2021年議程中。

加州州長紐森（Gavin Newsom）日前在聲明中，也未提到對帶薪假期的支持。他的辦公室告訴沙加緬度蜜蜂報說，「看到兩黨共同努力承認六月節令人鼓舞。」

自2003年以來，加州已將6月1日訂為紀念性假期，但並未向華府本周做得那樣深入。拜登簽署的新法案，意味著大多數聯邦工作人員在六月節會有帶薪假期，未來幾年也會在6月19日當天放假。

據悉，目前非裔連線小組主要任務，是通過一項法案，取消不當行為紀錄官員的資格，以及另一項要求官員在同事過度使用武力時可進行干預。

Kamlagerg說，「雖然我希望就帶薪假期進行討論，但我希望我們解決更多形式法律制度，確保非裔學生有更好的學校，獲得更好的工作。」

加州 非裔 拜登

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