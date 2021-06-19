我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

路怒殺童男嫌保釋被撤續押 女嫌50萬保釋金不減

記者丁曙／綜合報導
橙縣地方檢察長斯皮策(Todd Spitzer，中)日前宣布，對嫌疑人埃里茲(左一)和李瑋(左二)提起指控，他們涉嫌槍殺6歲男孩艾登里奧(右)。 (Mark Rightmire，橙縣紀事報／SCNG)
橙縣地方檢察長斯皮策(Todd Spitzer，中)日前宣布，對嫌疑人埃里茲(左一)和李瑋(左二)提起指控，他們涉嫌槍殺6歲男孩艾登里奧(右)。 (Mark Rightmire，橙縣紀事報／SCNG)

被控上個月在橙縣55號高速公路上，涉嫌射殺6歲男孩艾登里奧（Aiden Leos）的男子埃里茲（Marcus Anthony Eriz）18日遭橙縣高等法院法官撤銷保釋金200萬元，繼續關押；同時推遲考慮減少對從犯華女李瑋（Wynne Lee）的50萬元保釋金，直至她的背景調查和心理健康評估作業完成。李瑋的父母出席保釋聽證會，但拒絕發表評論。

李瑋的律師說，李瑋被設定的保釋金過高，他希望大幅降低保釋金。法官將在6月25日(周五)再次考慮她的保釋金數額。李瑋在被捕後被指控為從犯，以及涉嫌在車內藏匿槍枝的輕罪。

橙縣高等法院法官拉里耶林（Larry Yellin）說，法院認為此案非常令人震驚。「在我看來，埃里茲對於社區和社會來說，就是一個徹頭徹尾、完完全全的危險因素。」

儘管埃里茲的律師Randy Berthune表示，被告不打算被保釋，但法官還是撤銷保釋並且指出，埃里茲被指控涉嫌槍殺男童後，又繼續隱藏作案汽車和槍枝，並且改變他的外表。

目前，24歲的埃里茲和23歲的李瑋都通過律師表示，他們對面臨的指控不認罪。

25日的聽證會是在檢察官本周提交法庭文件之後進行的，這些文件提供他們迄今為止最詳細的敘述，描述在男童艾登里奧被槍殺之前、期間和之後發生的事情。埃里茲被指控涉嫌謀殺罪和向一輛有人的汽車開槍，而李瑋被指控充當從犯，並在事後將隱藏的槍枝存放在車輛中。

檢察官說，在5月21日槍擊事件發生後，埃里茲和李瑋繼續驅車前往高地市工作，在返回住家的科斯塔梅沙（Costa Mesa）之前，他們都待在那工作。 檢察官說，他們在接下來的一周繼續例行公事，有一次在91號高速公路上再次與其他車輛發生爭吵，當時埃里茲被指控向另一名司機亮槍。

檢察官說，埃里茲後來告訴調查人員，直到5月28日他才得知男孩Leos的死訊，當時他在網上閱讀了一篇文章，他的一位同事評論說，自己乘坐的大眾汽車（Volkswagen）看起來很像警察正在尋找的車輛。埃里茲告訴調查人員，他立即「知道他應對男孩的死負責」，並且告訴李瑋，自己可能被察覺了。

檢察官指控埃里茲，此後把大眾汽車藏在親戚的車庫裡，他倆駕駛著埃里茲的卡車上班。而且，埃里茲剃掉鬍子，開始把長髮扎在腦後，改變外型，並且和李瑋一起另找新的工作。

檢察官 汽車 橙縣

上一則

遭流浪漢襲擊 紐森幽默回應：另類打招呼

下一則

加州建疫苗接種數碼卡 方便民眾隨時查看使用

延伸閱讀

世說新聞／近五成司機藏武器 在美遇路怒可別這麼做

世說新聞／近五成司機藏武器 在美遇路怒可別這麼做
路怒槍殺男孩：男嫌撤銷保釋續押 女嫌50萬不減

路怒槍殺男孩：男嫌撤銷保釋續押 女嫌50萬不減
香港蘋果日報3高層 被扣留40小時獲保釋

香港蘋果日報3高層 被扣留40小時獲保釋
路怒殺學童 被告1周2度舉槍 檢要求提高保釋金

路怒殺學童 被告1周2度舉槍 檢要求提高保釋金
25歲華女遭槍殺 疑與谷內郡路怒案有關

25歲華女遭槍殺 疑與谷內郡路怒案有關
強勁復甦 橙縣房市恐泡沫化 預測：房貸利率將漲至5%

強勁復甦 橙縣房市恐泡沫化 預測：房貸利率將漲至5%

熱門新聞

6月15日加州全面重開前夕，舊金山已遊人如織。（周先生提供）

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

2021-06-14 02:20
南加華人社區保母工作的含金量相當高，尤其受疫情影響，現在一些照顧孩子的保母月薪已漲到6000元至7000元。（檔案圖）

疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高

2021-06-11 22:41
疫情以來，包機成為富豪出行最安全的工具之一。（讀者提供）

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

2021-06-13 02:20
華裔醫師林永健作為首批接種疫苗的醫護人員，目前抗體雖還在陽性線以上，但已經大幅下降。（林永健提供）

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體減

2021-06-17 02:18
警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

2021-06-10 22:04
程美玲與小兒子同在洛杉磯加大就學。（程美玲提供）

前華航空姐育兒有成後返校更上層樓 本月畢業於UCLA

2021-06-13 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元
測試愛情 情侶綁在一起123天 「斷開鎖鏈」後秒分手

測試愛情 情侶綁在一起123天 「斷開鎖鏈」後秒分手