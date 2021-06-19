路怒殺童男嫌保釋被撤續押 女嫌50萬保釋金不減

橙縣地方檢察長斯皮策(Todd Spitzer，中)日前宣布，對嫌疑人埃里茲(左一)和李瑋(左二)提起指控，他們涉嫌槍殺6歲男孩艾登里奧(右)。 (Mark Rightmire，橙縣紀事報／SCNG)

被控上個月在橙縣 55號高速公路上，涉嫌射殺6歲男孩艾登里奧（Aiden Leos）的男子埃里茲（Marcus Anthony Eriz）18日遭橙縣高等法院法官撤銷保釋金200萬元，繼續關押；同時推遲考慮減少對從犯華女李瑋（Wynne Lee）的50萬元保釋金，直至她的背景調查和心理健康評估作業完成。李瑋的父母出席保釋聽證會，但拒絕發表評論。

李瑋的律師說，李瑋被設定的保釋金過高，他希望大幅降低保釋金。法官將在6月25日(周五)再次考慮她的保釋金數額。李瑋在被捕後被指控為從犯，以及涉嫌在車內藏匿槍枝的輕罪。

橙縣高等法院法官拉里耶林（Larry Yellin）說，法院認為此案非常令人震驚。「在我看來，埃里茲對於社區和社會來說，就是一個徹頭徹尾、完完全全的危險因素。」

儘管埃里茲的律師Randy Berthune表示，被告不打算被保釋，但法官還是撤銷保釋並且指出，埃里茲被指控涉嫌槍殺男童後，又繼續隱藏作案汽車 和槍枝，並且改變他的外表。

目前，24歲的埃里茲和23歲的李瑋都通過律師表示，他們對面臨的指控不認罪。

25日的聽證會是在檢察官 本周提交法庭文件之後進行的，這些文件提供他們迄今為止最詳細的敘述，描述在男童艾登里奧被槍殺之前、期間和之後發生的事情。埃里茲被指控涉嫌謀殺罪和向一輛有人的汽車開槍，而李瑋被指控充當從犯，並在事後將隱藏的槍枝存放在車輛中。

檢察官說，在5月21日槍擊事件發生後，埃里茲和李瑋繼續驅車前往高地市工作，在返回住家的科斯塔梅沙（Costa Mesa）之前，他們都待在那工作。 檢察官說，他們在接下來的一周繼續例行公事，有一次在91號高速公路上再次與其他車輛發生爭吵，當時埃里茲被指控向另一名司機亮槍。

檢察官說，埃里茲後來告訴調查人員，直到5月28日他才得知男孩Leos的死訊，當時他在網上閱讀了一篇文章，他的一位同事評論說，自己乘坐的大眾汽車（Volkswagen）看起來很像警察正在尋找的車輛。埃里茲告訴調查人員，他立即「知道他應對男孩的死負責」，並且告訴李瑋，自己可能被察覺了。

檢察官指控埃里茲，此後把大眾汽車藏在親戚的車庫裡，他倆駕駛著埃里茲的卡車上班。而且，埃里茲剃掉鬍子，開始把長髮扎在腦後，改變外型，並且和李瑋一起另找新的工作。