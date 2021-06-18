加州已接種者 職場免戴口罩

加州完成接種疫苗的員工，只要向公司自行驗證已打疫苗並留下紀錄，在室內工作場合可以不用戴口罩。（本報資料照片）

加州 在疫苗 接種普及之下，15日終於全面重啟經濟，取消大部分防疫限制。不過工作場所要如何做，將由加州職業安全與衛生局（Cal/OSHA）制定指導方針。該衛生局標準委員會17日投票表決，通過新擬的工作場所防疫規定。加州州長紐森已簽署行政命令，允許這些規定立即生效，略過通常需要十天的行政法審查時間。

新規允許加州完成接種疫苗的民眾，在大部分的工作場合脫下口罩 ，且不用再與人保持社交距離。Cal/OSHA剛通過的新標準包括：

第一、完成疫苗接種員工，只要向公司自行驗證已打疫苗並留下紀錄，該名員工在室內工作場合可以不用戴口罩。

第二、員工有權不留下疫苗接種紀錄，但只要沒有紀錄，將被視為未接種者，在工作場合仍得戴口罩。

第三、未接種疫苗者在室內工作場所必須戴口罩，除非只有自己一個人。

第四、如果有員工要求呼吸器、N95醫療口罩，公司雇主必須提供。

第五、室外場所不需戴口罩，除非該處有疫情爆發。

第六、若有地方疫情爆發，任何人不管是否有接種，在室內室外都必須戴口罩並與人保持六呎社交距離。

第七、只要有工作場所超過20人以上確診，員工必須實施社交距離及分區隔板上班，否則員工之間不需再保持距離。

第八、完全接種疫苗者且沒有新冠症狀者，即使曾暴露病毒，也不需再被篩檢或隔離。

第九、若員工在不被要求的情況下，仍戴口罩上班，該名員工不該被歧視或遭受報復行為。