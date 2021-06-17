洛縣全面重啟 三分之一縣民未打疫苗

洛杉磯縣防疫表現不錯，但仍有三分之一縣民尚未打疫苗。（本報檔案照）

加州 6月15日全面重啟，各縣放寬防疫 規定。洛杉磯縣防疫表現不錯，但仍有三分之一縣民尚未打疫苗 。洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer ）指出，保持社交距離、人流控制、戴口罩等強制防疫規定，如今已解除，但這些規定仍是防疫最有效的辦法。據悉，各大企業及商家均有權，制定保護客人及員工的防疫規則。換言之，民眾進出公司或商家，戴不戴口罩得看各商家自己的規定。

費若呼籲各大工作場所，盡量做好最完善的防疫措施，以降低群聚感染的可能。建議企業及商家提供未打疫苗者一些保護措施，例如：分區工作、準備呼吸器等。

根據洛縣衛生局數據，截至15日，洛縣已有540萬名縣民，約66％人口，接種至少一劑新冠疫苗。466萬縣民也就是約56%已完成新冠疫苗接種。洛縣12歲以下有140萬名縣民，不符合接種疫苗資格。洛縣新冠傳染率及死亡率持續走低，16日新增226例確診病例、五人死亡、223人染疫住院。

為了繼續刺激加州民眾接種疫苗，加州政府將為疫苗接種者發出共5萬張六旗魔術山門票。門票在9月6日前都有效，適用於加州四個六旗魔術山遊樂園：Valencia的六旗魔術山和Hurricane Harbor，Vallejo的Discovery Kingdom，Concord的Hurricane Harbor。

加州政府並預計在7月1日抽獎，送出六大加州熱門景點豪華假期套餐。獎品包括前往安那罕（Anaheim）、洛杉磯、聖地牙哥、舊金山和幻象莊（Rancho Mirage）的豪華遊，最多可容納四人；高級餐館用餐、參觀主題公園以及體育賽事門票等，都包括在內。這些豪華暑期旅遊套餐還將另外提供2000元用於中獎人的旅行費用，讓中獎者愉快出行，食、住、行全無憂。更多刺激方案詳情，可上Covid19.ca.gov/Vax-For-The-Win查詢。