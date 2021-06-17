我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美54.8%成人 完全接種疫苗

台本土確診增175例、19死 新竹增10例長照機構染疫

洛縣全面重啟 三分之一縣民未打疫苗

記者謝雨珊╱洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣防疫表現不錯，但仍有三分之一縣民尚未打疫苗。（本報檔案照）
洛杉磯縣防疫表現不錯，但仍有三分之一縣民尚未打疫苗。（本報檔案照）

加州6月15日全面重啟，各縣放寬防疫規定。洛杉磯縣防疫表現不錯，但仍有三分之一縣民尚未打疫苗。洛縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer ）指出，保持社交距離、人流控制、戴口罩等強制防疫規定，如今已解除，但這些規定仍是防疫最有效的辦法。據悉，各大企業及商家均有權，制定保護客人及員工的防疫規則。換言之，民眾進出公司或商家，戴不戴口罩得看各商家自己的規定。

費若呼籲各大工作場所，盡量做好最完善的防疫措施，以降低群聚感染的可能。建議企業及商家提供未打疫苗者一些保護措施，例如：分區工作、準備呼吸器等。

根據洛縣衛生局數據，截至15日，洛縣已有540萬名縣民，約66％人口，接種至少一劑新冠疫苗。466萬縣民也就是約56%已完成新冠疫苗接種。洛縣12歲以下有140萬名縣民，不符合接種疫苗資格。洛縣新冠傳染率及死亡率持續走低，16日新增226例確診病例、五人死亡、223人染疫住院。

為了繼續刺激加州民眾接種疫苗，加州政府將為疫苗接種者發出共5萬張六旗魔術山門票。門票在9月6日前都有效，適用於加州四個六旗魔術山遊樂園：Valencia的六旗魔術山和Hurricane Harbor，Vallejo的Discovery Kingdom，Concord的Hurricane Harbor。

加州政府並預計在7月1日抽獎，送出六大加州熱門景點豪華假期套餐。獎品包括前往安那罕（Anaheim）、洛杉磯、聖地牙哥、舊金山和幻象莊（Rancho Mirage）的豪華遊，最多可容納四人；高級餐館用餐、參觀主題公園以及體育賽事門票等，都包括在內。這些豪華暑期旅遊套餐還將另外提供2000元用於中獎人的旅行費用，讓中獎者愉快出行，食、住、行全無憂。更多刺激方案詳情，可上Covid19.ca.gov/Vax-For-The-Win查詢。

疫苗 加州 防疫

上一則

大熱天飲冰戲水樂 露天勞動苦

下一則

首批接種疫苗醫護 時隔半年抗體大減

延伸閱讀

加州疫苗接種率超過全國平均 變種疫苗是重啓挑戰

加州疫苗接種率超過全國平均 變種疫苗是重啓挑戰
南加內陸兩縣未搭加州重啟順風車 15日也進黃色級

南加內陸兩縣未搭加州重啟順風車 15日也進黃色級
在加州指定點接種疫苗 有機會獲遊樂園免費門票

在加州指定點接種疫苗 有機會獲遊樂園免費門票
白思豪：7月前來市府接種站打疫苗 有機會贏2500元

白思豪：7月前來市府接種站打疫苗 有機會贏2500元
世說新聞／加州重啟首日 這裡人擠人 好多都不戴口罩

世說新聞／加州重啟首日 這裡人擠人 好多都不戴口罩
台打疫苗昨天爆滿今天空蕩蕩？議員：北市出了什麼狀況

台打疫苗昨天爆滿今天空蕩蕩？議員：北市出了什麼狀況

熱門新聞

警方調查發現吳美意是個謎樣人物。（爾灣警局提供）

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

2021-06-10 22:04
6月15日加州全面重開前夕，舊金山已遊人如織。（周先生提供）

加州重啟前夕旅遊井噴、物價飆漲 遊客叫苦

2021-06-14 02:20
駱瑞琪披上了亞凱迪亞高中畢業生第一名綬帶。(學生提供)

南加華女高中第一名畢業 將進麻省理工 分享成功九字訣

2021-06-08 14:22
南加華人社區保母工作的含金量相當高，尤其受疫情影響，現在一些照顧孩子的保母月薪已漲到6000元至7000元。（檔案圖）

疫情下 南加保母這職業 薪資比博士後還高

2021-06-11 22:41
疫情以來，包機成為富豪出行最安全的工具之一。（讀者提供）

台灣包機來打疫苗 單程25萬 已有兩批成行

2021-06-13 02:20
究竟是什麼讓此地變身房地產投資熱門地。（本報檔案照）

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

2021-06-08 21:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

參眾兩院通過6月19日「6月節」為聯邦假日

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?

美俄峰會結束 普亭兩項宣布讓緊張關係現趨緩曙光?
球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元

球星C羅這一動作 可口可樂市值蒸發40億元
台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死
Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診

Delta變種病毒來勢洶洶 南非至深圳同航班32人確診