台灣急購新冠藥物加州已禁用 醫師張繼強籲台停買
中華民國衛福部近日宣布，台灣將採購數千份抗體療法治療藥物Bamlanivimab，期望幫助遏止輕中度新冠肺炎患者惡化為重症，但受到部分海外華人醫學專家質疑。過去一年奮戰在南加州抗疫第一線的台灣醫師呼籲台灣有關部門停止購買該藥物，原因是Bamlanivimab已在數月前就被美國醫學界淘汰出防疫戰場，加州公共衛生局已下令禁止使用，聯邦FDA也撤銷了該藥物的緊急授權使用。
台灣網紅朱學恆在美西時間6月6日其臉書上，轉貼來自台灣的南加州華裔醫師張繼強（Allen Chang）的撰文，指台灣衛福部次長石崇良日前宣布，台灣採購了數千人份的抗體療法治療藥物Bamlanivimab，藥物最快在兩周內從美國運抵台灣。
張繼強7日接受本報專訪時表示，根據近期收到的加州公共衛生局（CDPH)通知，這款新冠病毒單價單株抗體藥物，無論在「單獨」或「合併」使用，都對變異新冠病毒無效力，因此已在不同時間被CDPH禁止使用。同時美國聯邦食品暨藥物管理局（FDA）也在今年的4月16撤銷該藥物的「緊急授權使用」（Emergency Usage Authorizations，簡稱EUA)，聯邦疾病防治中心（CDC）與聯邦衛生部(Dept. of Health and Human Services，DHHS）也於官網公告相關資訊，不解為何台灣衛福部仍決定購買。
單獨或合併使用 都無效
張繼強醫師從台灣移民美國近40年，原本已退休擔任教職，去年因為美國疫情嚴重，響應政府徵召再度投入抗疫，先後轉戰南加州多所方艙醫院，在抗疫第一線救治感染病人。
張繼強表示，今年3月19日，加州公共衛生局下令停止單獨使用Bamlanivimab治療輕中症新冠病毒感染的病患，內容涵蓋藥物失效的詳細說明，與相關FDA/CDC的網頁，https://t.e2ma.net/message/bxbk2r/7h5dgfd；今年5月28日，加州公共衛生局二度公告表示，根據美國CDC/FDA與DHHS的禁令，宣布停止合併使用Bamlanivimab與Etesevimab這兩種藥物的新冠病毒感染治療，建議改為使用Regeneron 公司的兩顆「雞尾酒療法」抗體治療藥物Casirivimab 與Imdevimab (i.e., REGEN-COV)（https://t.e2ma.net/message/jv3mgs/7h5dgfd）。
在此期間，今年4月16日，美國FDA也公告撤銷Bamlanivimab的EUA（https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-revokes-emergency-use-authorization-monoclonal-antibody-bamlanivimab）。
台灣媒體7日報導表示，台灣中央疫情指揮中心專家小組召集人張上淳醫師表示，「在美國取得EUA有兩家廠商三種藥物，其中一家是單價單株藥物抗體，一開始效果不錯，之後發現在某些變異病毒株效果不理想，所以被撤銷EUA，但其他兩款並沒有被撤銷，指揮中心接洽的是沒有撤銷EUA的藥品。」
買哪款藥品？指揮中心沒說
對此張繼強質疑，指揮中心沒有說明採購的藥物名稱，無法得知台灣採購的是哪些「沒有撤銷EUA的藥品」，根據張上淳醫師說明的「兩家藥廠三顆藥」，假設應該是指：1. 禮來藥廠（Eli Lilly）的Bamlanivimab單價單株抗體藥物（美國FDA已於2021年4月16日撤銷這顆藥的EUA）；2. Regeneron公司的Casirivimab與Imdevimab (i.e., REGEN-COV) 這兩顆雞尾酒療法抗體藥物，美國FDA建議替代Bamlanivimab 與Etesevimab這兩顆藥物治療新冠病毒感染。
張繼強表示，在加州Bamlanivimab單獨使用，或合併Etesevimab 的雞尾酒療法，都已被加州公共衛生局(CDPH)禁止，但只有Bamlanivimab被FDA撤銷EUA。合併的雞尾酒療法Bamlanivimab+Etesevimab，只有在加州不能使用，FDA並未撤銷這項合併治療法的EUA。
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