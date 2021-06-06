2名亞裔搭地鐵 無端被非裔少年搧耳光
日前在社交媒體上發布的一則視頻顯示，在洛杉磯縣地鐵車廂內，兩名毫無戒心的亞裔乘客被非裔少年搧耳光，洛杉磯市警局（LAPD）4日已展開調查是否為仇恨犯罪行為。
洛杉磯縣大都會交通管理局（The L.A. County Metropolitan Transportation Authority）表示，6 月3日獲悉在 Instagram 上流傳一則亞裔乘客遭到襲擊的視頻。警方正在努力收集有關襲擊發生的確切時間和線路，以及是誰拍攝的視頻。
視頻片段顯示，至少有兩位互不相識的亞裔乘客，他們在地鐵車廂內可能成為某些人的攻擊目標。警方調查人員正在努力確定他們是否因為種族背景而被單挑攻擊。
該都會交通管理局局長威金斯 (Stephanie Wiggins) 在一份聲明中說，「Metro 對任何攻擊乘客或員工的暴力行為採取零容忍政策。我們強烈而明確地譴責任何以種族、宗教、性別或國籍名義發起攻擊的罪行。」
洛杉磯市警察局分管交通服務的華裔副局長周寶來（Blake Chow）說：「這必須通過有人在車廂上聽到了什麼，或者嫌疑犯對受害者說了什麼話來證明。」目前警局探員正在調查這些事件構成仇恨犯罪的可能性。
Metro 表示，該機構已經在開展「停止仇恨亞裔」（Stop Asian Hate）的活動，其中包括在公交車和地鐵車廂上投放廣告。任何在地鐵系統中目睹仇恨犯罪或任何其他犯罪行為的人們，都可以撥打 888-950-7233 匿名舉報。
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