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亞利桑納州私有地僅17% 台積電購1100英畝費心思

記者謝雨珊／鳳凰城報導
馬蹄灣是華人遊客近幾年最愛造訪的景點區之一。（截圖亞利桑那州官網）
馬蹄灣是華人遊客近幾年最愛造訪的景點區之一。（截圖亞利桑那州官網）

事實上，台積電亞利桑納州鳳凰城購入廣達1100英畝的寶地是相當不容易。熟悉鳳凰城地產的知情人士說，亞利桑納州只有17%土地為民間私人持有，其他土地均是公共森林、公園用地、美國原住民預留地、軍事機構、以及由土地管理局持有的大片荒野。台積電要在當地從零開始，一步一腳印建造晶圓廠，勢必得歷經千辛萬苦。

亞利桑那州為美國第六大州，人口約727萬人，其中亞裔佔3.7%。境內沙漠廣布，礦產資源豐富，是美國最大銅礦產區。州府鳳凰城由15個縣組成，為該州政治、經濟、文化、科技中心，是美國西南半導體和高科技產業的重鎮地區。

亞利桑納州早期依賴銅、棉花、及旅遊業作為經濟來源。知情人士說，近年來，半導體及高科技等產業發展迅速，經濟來源主要靠硬體及軟體科技，也是許多數據中心所在地，包括無人車研發及測試。另方面，該地的航空與國防產業也十分發達，包括雷神、波音等航空產業巨頭在當地也有設廠生產及維修。根據數據顯示，2019年該州GDP為3725億元，人均年收入4萬6233元。

亞利桑那州「大峽谷國家公園」是許多遊客必去的景點之ㄧ。（截圖亞利桑那州官網）
亞利桑那州「大峽谷國家公園」是許多遊客必去的景點之ㄧ。（截圖亞利桑那州官網）

此外，當地有著多所知名高等學府，包括全美最大公立大學之一的亞利桑納州立大學。鳳凰城當地僑胞Jeff指出，亞利桑納州屬於沙漠地帶，是全美數一數二氣候最炎熱的地方，冬天天氣溫和，不少富豪在當地設有「避冬」豪宅。鳳凰城是世界知名的大城市，附近擁有多所世界級的景觀，包括多所國家公園及森林、野生動物保留區及其他名勝古跡等。附近主要旅遊區包括大峽谷、馬蹄灣、彩色沙漠等。

亞利桑納州 美國 台積電

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