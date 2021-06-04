成人持有迷幻藥合法又闖一關 加州參議會通過

加州或將免除持有迷幻藥的罪責，圖為SB 519起草人民主黨籍州參議員威善高。（KTLA）

加州民主黨 州議員，對開放毒品 和迷幻藥除罪化，又往前邁進了一大步。

加州參議會6月3日通過SB 519法案，免除年滿21歲者，持有或共享迷幻藥品的刑事責任，但是迷幻蘑菇、MDMA、LSD、Ｋ他命與伊博格鹼（ibogaine）的販賣者仍將負起相對刑責。SB 519本身仍有爭議，因此參議會最後是以21票對16票通過，全案仍待眾議會通過，並由州長簽署後才會生效。

類似LSD早在1930年代研發時，原本就是被當成精神疾病藥品，只是後來遭到成癮者濫用。近年的醫學研究也再度證實，迷幻藥品只要搭配正確療程，通常都能緩解焦慮、憂鬱、創後壓力（PTSD）等精神病症。

SB 519的立法意旨中也強調此點。該法案起草人、民主黨籍舊金山選出的第11選區參議員威善高（Scott Wiener）強調，此法的成案是一大進步，希望能夠終止­「抗毒戰爭」過於浮濫的問題。

SB 519除了將持有與分享迷幻藥品除罪外，還責成加州公共衛生局成立專責團隊，研議相關藥品除罪化後的正式用藥指引。

在加州正式除罪化之前，屋崙（Oakland，奧克蘭）與聖他克魯茲等地，已將持有迷幻蘑菇除罪化，俄奧勒岡州去年更以公民投票，允許合法使用「硬毒品」（hard drug）。但反對除罪者仍認為，正因為迷幻藥品的成癮性，因此才會被罪犯利用。