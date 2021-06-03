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洛縣等三地籌建毒物注射所 民團痛批

記者李雪／洛杉磯報導
加州反毒品聯盟聯合多個社區組織於2日舉行線上集會活動，反對SB57法案。（視頻截圖）
加州反毒品聯盟聯合多個社區組織於2日舉行線上集會活動，反對SB57法案。（視頻截圖）

加州毒品聯盟 (CCAD)聯合多個社區組織2日舉行線上集會活動，反對SB57法案。該法案容許屋崙、舊金山市和洛杉磯縣設立安全藥物注射場所，組織者擔憂此舉會讓毒品更加氾濫，並呼籲民眾反對該案。

加州參議會日前以一票優勢通過SB57法案，容許屋崙、舊金山市和洛杉磯縣設立「安全藥物注射所」，場地設有受訓職員，確保注射者不會意外過量注射鴉片類藥物。法案仍需得到州眾議會通過，才會送交州長紐森等候簽署或否決。

當天的活動還聯合加州禁毒官員協會 (CNOA)、正義與平等組織 (OJE) 一同舉辦，並邀請來自加拿大、歐洲、澳洲等地的民眾或組織代表，講述當地已有的類似藥物注射所現狀。

主辦方表示，SB57會開放的「安全藥物注射所」並不安全，而是非法毒品注射所。如果獲得批准，可能會為其他州樹立先例，並為所有毒品的最終合法化鋪平道路。當前即將成為受害者的城市是舊金山、奧克蘭和洛杉磯。而例如加拿大、歐洲、澳洲多年前就已開放類似設施，當局稱有效降低了藥物過量死亡的人數，但與會者展示一些數據指出並非如此。

加州反毒品聯盟灣區代表、平等公義協會主席李少敏表示，這些數據證明此舉是巨大失敗，不僅沒有減少吸毒致死的人，反而造成更多毒品走私。這些人前往毒品注射所後，再前往周圍的公共場所或公交系統都會對周圍人很危險，因此很多灣區和洛杉磯的居民都很關心且反對該案。

來自加拿大、歐洲和澳洲等地的幾位當地人士也表示，注射所不僅花費大，還讓周圍治安變差，吸毒人數增加。而且並沒有減少街頭毒販的生意，癮君子們仍會從街頭毒販購買毒品，反倒是警察難以執法，因為這些毒販會聲稱自己是去毒品注射所的。更有與會者表示該案荒唐至極，如果孩子告訴父母自己吸毒了，父母的反應肯定是設法如何幫助孩子戒掉，而非教他如何正確注射毒品，以及哪裡有免費毒品。

溫哥華基督徒社會關懷團契牧師盧維溢(Rev. Wayne Lo) 現身說法表示，溫哥華的華埠治安越來越堪憂，以前沒有遊民，有了注射所後遊民慢慢增加，尤其去年疫情期間治安非常糟糕。許多商戶和住戶都搬離華埠，學生早上到學校要小心校園裡有沒有針頭，老人中心也被偷，他自己的車幾年前也曾被砸，偷走了導航器。他表示他的朋友在華埠開的店，在注射站開設三年後不得不關閉，因為店裡多次被闖入，已經沒有保險公司願意擔保。他不希望這些事再發生在加州。

毒品 加州 洛杉磯

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