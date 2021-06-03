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疫情限制放寬 專家估加州經濟復甦比全美快

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
加州放寬疫情限制將引發更快的經濟復甦。（unsplash.com）
加州放寬疫情限制將引發更快的經濟復甦。（unsplash.com）

根據洛杉磯加州大學安德森管理學院（UCLA Anderson School of Management）日前發布的預測，取消對商業活動和公眾集會的限制，表明加州的經濟復甦速度比最初預測的要快，但疫情的持續影響，以及國家移民政策等外部因素，仍讓經濟復甦存在不確定性。

雖然加州對疫情管理的嚴格限制，讓該州失業率高於全國平均水平，但相對於限制較寬鬆的州，加州的嚴格限制帶來的健康和經濟結果都要更好。

洛杉磯加大安德森管理學院資深經濟學者Jerry Nickelsburg，在一份關於加州經濟的報告中指出，多種新冠疫苗的推出，以及最近感染病例數量從高峰期普遍下降，這些都表明2021年疫情對經濟的影響有所降低。儘管之前加州通過口罩強制令、關閉場所和限制集會等方式，做出嚴格的非藥物干預（NPI），但目前經濟的快速開放以及低感染率，表明加州今年的復甦速度比之前預測的更快。

報告表示，仍然有很多事情尚不完全清楚，國內向外移民的潛力、國家移民政策、未來在家工作模式、以及加州嚴格的非藥物干預，這些對於加州的繁榮發展都將帶來重要影響。但是加州嚴格的疫情控制措施，無疑對限制病毒流行產生強大效果，但與美國6%的平均失業率相比，加州8.3%的失業率引出了一個問題，那就是代價是什麼？

Nickelsburg在報告中總結，與疫情管理不嚴格的州相比，加州嚴格的非藥物干預管理帶來更好的健康和經濟成果，只有極少數例外。總體而言，他預測加州的經濟復甦將比全國更快，儘管酒店和娛樂業將最後復甦。由於工作和社交的新方式需要新技術，因此商業、科學和技術服務，以及信息行業的復甦將更早。同時，相對於市場需求來說，加州住房短缺，因此住宅建設將更快推動新的發展。

Nickelsburg預測加州第二季度的失業率為7.7%，全年平均失業率將下降到7.1%，明年的失業率是5.2%，第二年會是4.3%。

加州大學 疫情 移民

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