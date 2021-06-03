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拜登推移民新制 同性戀者、家暴可申請政治庇護

記者謝雨珊／洛杉磯報導
拜登總統推移民新制。（Getty Images)
拜登總統推移民新制。（Getty Images)

移民一直是華人最關心的話題之一。川普執政期間，移民政策收緊，移民案件審理時長平均增加了一倍，手續費也增加不少。這在拜登總統上台後迎來轉機，近日紐約時報報導拜登政府將推出移民新制，措施具體措施包括簡化移民案件辦理程序，通過在線面談、電子填表及減少要求申請者提供材料等方式，加速申請綠卡的過程。

內容包括，申請綠卡的資格放寬；家庭暴力的受害者，可通過政治庇護的方式獲得綠卡；跨性別族群（LGBTQ），如果因祖籍國存在迫害或禁止同性婚姻而出逃，則可用難民身分，向美國尋求庇護。改革計劃還將制定一條「改造」路徑，幫助已經在美國的無證移民，通過與警員合作的方式，獲得公民身分。未來的移民之路似乎將變得容易許多。

根據紐約時報指出，在川普執政期間，雇主為員工擔保申請的綠卡，審件時間比往年平均拉長一倍。事實上，自拜登上任後，許多移民律師對移民政策的放寬相當有感。無論是在職業移民上的最低薪資要求，還是在審查作業上的刁難，移民局的態度都明顯比川普時代友善許多。

移民律師許俊良表示，遞交職業移民綠卡最後調整身分階段後，即便被要求要補件，也能在短短半年內就被通知綠卡獲得批准。移民案件進展幾乎快上一倍。

有近30年移民律師經驗的姜國棟也舉例說，有不少身上有遞解令的華人，要與公民結婚拿綠卡，但是不敢去面試的。姜國棟說，這些華人有的是早年來美辦庇護移民，但沒有成功，就一直黑在美國，身上還有遞解令。他說，在川普執政時期，這些人一旦去面試就會被抓起來，但現在政策慢慢放寬，這些有遞解令的人也可以去面試，法院也會放開遞解令。只有犯重罪遭遞解的人才會被抓起來。

有些批評者認為，拜登的移民改革方案，忽略移民人數突然大增的負面影響。例如許多科技公司，當前正在利用H1B簽證，從海外搬運廉價勞動力，進而導致本地僱員的需求降低。允許家庭暴力受害者，通過政治庇護方式獲得綠卡，僅此一項，就會讓政庇移民數量增加百萬。哪些是真的需要政庇，哪些是別有所圖，將很難分辨。還可能使國土安全受威脅，為恐怖分子混進美國，提供便利。不過拜登當局則強調，不會放鬆申請者的背景調查。

移民局 綠卡 拜登

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