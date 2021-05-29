我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增320本土、166校正 總計486確診 21死新高

北加州這家咖啡店 戴口罩帳單多收5元

餐廳員工要現金 以便領失業金 老闆改為每周休一天

記者邵敏／洛杉磯報導
餐廳老闆招不到員工，反受罷工等威脅。（unsplash.com）
餐廳老闆招不到員工，反受罷工等威脅。（unsplash.com）

家住阿罕布拉市(Alhambra)的蔡先生，在格蘭岱(Glendale)有一家十多年的中式快餐廳，最近因為招不到員工，蔡先生很發愁。

「我們店現在只剩下三個人，真的很難請人。」蔡先生埋怨，「我們一直在招聘員工，但前來應聘的人提出各種條件，他們要求非常高的工資，而且還要現金支付。」蔡先生說員工薪水一直在加，但是怎麼都找不到人，「再這樣下去的話，我們已經沒辦法生存，我現在只想找人輪休替工。」

廚房八人一下走七人

據蔡先生說，他的朋友在華埠（China Town）有家大餐廳，以前廚房裡就有八個人，現在只剩下一個人，一下子走了七個人，「老闆只能自己在廚房幫忙，他也快撐不下去了，員工一個個都找理由離開。」

蔡先生認為，員工不斷離開的主因，就是政府提供了長期豐厚的失業金補助。「政府這樣發失業金，真的害死我們了，員工們都不願工作，情願回家坐領失業金，要不就提各種條件威脅我們，不滿足要求，他們就不做。」

蔡先生說很多員工都要求支付現金，「這樣他們就可以一邊領失業金，一邊領現金薪水。」但蔡先生說他不會答應這些無理要求，一方面他沒有能力支付現金，另方面他也不想縱容這些無理要求，他覺得這樣下去，他們會更加變本加厲。「那些一直在家中長期領失業金的人控制了我們，再加上現在每家餐廳都急需招人，他們就一再提出很多過分的條件，讓業主無法生存。」

蔡先生指出，有一天他突然想到，不如讓餐廳關門一天，「我休息一天，就可以減少勞動力使用，如果洛杉磯各家小餐廳都能像我一樣，每周休息一天，也許人員就沒有這麼緊張，會計師告訴我這樣還可以抵稅。」那一天，蔡先生說他感到非常輕鬆，已經好久沒有這樣的感覺了，因為他每天都在為找不到人發愁。

員工拿翹威脅要罷工

同時蔡先生還提到，餐飲業、裝修業的很多工作人員，現在都改行去種大麻，因為收入更高。 「他們告訴我，哪怕被警察抓住也不怕，只會收到警告，不會坐牢。」

巴沙迪那（Pasadena）一家餐廳的服務生林女士說，他們的同事最近也一直跟老闆在談判，要求加薪，「同事想拉我們一起罷工威脅老闆，她覺得老闆申請了政府補助，拿到很多錢，卻沒有把這部分利益分享給員工，同事就覺得不公平。」林女士坦言，她對於目前的薪水已經很滿意，比之前提高很多，但是總有人覺得不公平。

失業金 罷工 警察

上一則

挺進美西內地 大華超市亞利桑納首開分店

下一則

餐館招不到人 老闆只能自己兼洗碗工

延伸閱讀

失業數據亮眼 道指升141點

失業數據亮眼 道指升141點
美物價指標上修 通膨增壓

美物價指標上修 通膨增壓
初領失業金人數遠比預期少 道瓊早盤漲逾200點

初領失業金人數遠比預期少 道瓊早盤漲逾200點
20萬職缺等待應聘 麻州政府將收緊失業福利

20萬職缺等待應聘 麻州政府將收緊失業福利
上工囉 首度請領失業金降至44.4萬新低

上工囉 首度請領失業金降至44.4萬新低
上工囉 失業金申請降至44.4萬人 疫情以來新低

上工囉 失業金申請降至44.4萬人 疫情以來新低

熱門新聞

全美各地的藥房以及其他疫苗站，如今都全面開放免費打疫苗，吸引不少遊客來美。（記者李雪／攝影）

赴美打疫苗 觀光團成形 洛城華埠打疫苗 紅到泰國去

2021-05-24 21:24
林達雄及尹大燕夫婦。（尹大燕提供）

「再不做就沒機會」70歲華裔夫婦 開車16天橫跨美15州

2021-05-23 19:26
鑽石吧市21日深夜發生命案，一棟住宅內發現一女一男兩具屍體，警察正對案情進一步調查中。（記者楊青／攝影）

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

2021-05-22 18:31
在命案發生約12個小時後，警方於22日拖走停靠在離案發現場100米左右路邊的一輛酒紅色豐 田汽車。（記者楊青／攝影）

鑽石吧華人雙屍案兇嫌被捕 警方證實是家庭成員

2021-05-25 02:20

爾灣華女房仲 遭主管罵滾回中國並解職

2021-05-28 02:19
洛縣法醫辦公室在鑽石吧華裔家庭兇殺案所在的住宅大門貼上封條，不准任何人人進去。（記者啟鉻╱攝影）

南加華裔雙屍案死者是母子 疑死因與經濟問題有關

2021-05-23 20:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險

陌生男用細桿偷開飯店房門 15歲少女機智1句話立刻脫險
疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打

疫苗陰謀論謠言如野火蔓延 某些移民社區堅決拒打
黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者

黑龍江2大學生教室嘿咻 不雅視頻瘋傳 官媒促揪出上傳者
台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

台灣新冠新增555例 死亡累計78人 超越當年SARS

快看世界／亞洲疫未平 這個國家成富人「避難地」

快看世界／亞洲疫未平 這個國家成富人「避難地」