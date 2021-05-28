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1張圖：全美3321萬確診 40%民眾完成接種

台增297本土+258校正=555確診 死亡19例創新高

台灣有人想組團來美打疫苗 太貴風險高 僑胞反應不一

記者謝雨珊／洛杉磯報導
在網路廣為流傳的「豪華出國打疫苗團」21天行程
在網路廣為流傳的「豪華出國打疫苗團」21天行程

台灣疫情持續延燒，面臨疫苗不足的窘境。台灣近日Line群組流傳「豪華出國打疫苗團」21天行程，組織一個來美打疫苗順便旅遊的旅行團，豪華行程不含台灣防疫旅館費用，每人要價約1萬2660美元（新台幣35萬1902元），高額團費令人咋舌。不少南加州僑胞也收到疫苗團行程，不只一團，行程種類多樣。

有海外僑胞直呼疫苗團行程實在是「想的很美」，不建議台灣人出國到處亂走。不過也有僑胞認為，全美各地疫苗過剩，若有人願意飛過來打疫苗，也不至於浪費資源。

這次的輝瑞21天疫苗團計劃於7月中出發，民眾抵達美國隔天就立即打輝瑞第一劑疫苗，打完之後到各地旅行，行程以南加州地區景點為主，包括洛杉磯知名景點環球影城、迪士尼樂園、星光大道、洛杉磯天文台等，另外也有拉斯維加斯及大峽谷國家公園。行程內容也允許團員選擇不同等級的酒店，多人併車等旅行方式。值得一提的是，其中一項行程包括在美國銀行開戶。有海外僑胞對此相當不解，痛批該疫苗團這趟完全只是在美國取得好處。

除了這一團豪華疫苗團外，還有另一團計劃在6月出發，行程同為21天。據網路流傳的Line群組圖片，該團是抵達南加州的安大略國際機場，行程包括在洛杉磯、舊金山、聖地牙哥等知名景點遊玩，費用及詳細行程不明，只有初步規劃。

有僑胞看了疫苗團的行程認為，為了打疫苗冒著生命危險坐飛機，耗神耗體力又耗金錢，回台還得被隔離，實在是不太值得。不過確實也有心繫台灣家人的僑胞，支持外國人組團來美打疫苗。家人都在台灣的阿罕布拉市陳小姐指出，因為美國現在疫苗施打率降低，免費疫苗「不用也是浪費」，若有人想花錢來美打疫苗，一來是買心安，再者美國疫情減緩許多，也等於變相是在躲避疫情，確實可以理解。

根據聯合新聞網報導，中華民國旅遊品質保障協會發言人李奇嶽，對於組織疫苗團此舉做出回應表示，受到疫情影響，觀光局去年要求旅行社不可以招攬出國，這道「出國禁令」還在，任何旅行社組團出國會被開罰。根據醫事法，旅行社也不可以招攬醫療行為，組團出國打疫苗顯然是違法的。撇除這些法律責任來說，有台灣當地旅行業者透露，有專做美國旅遊的旅行社，想了解疫苗團的可能性，因為美國多個機場，提供免費疫苗施打，確實吸引一些常往返美國的民眾「飛一趟」出國打疫苗。

網路流傳疫苗團擬定行程。（讀者提供）
網路流傳疫苗團擬定行程。（讀者提供）

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