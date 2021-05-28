披薩盒要寫China寫成「Chinc」 山姆俱樂部店員出面道歉

披薩盒上寫著帶有侮辱華裔的「Chinc」一詞。（Linda提供）

日前南加州華裔 女子Linda在科洛那（Corona）山姆俱樂部（Sam's Club）買披薩，回家後發現盒子上寫著帶有侮辱華裔的「Chinc」一詞。此事經過本報報導在華人 社區引發熱議。22日受害人Linda接到了山姆俱樂部代表的道歉電話，並有一人上門道歉。

Linda說，事發那天是19日，山姆俱樂部的兩名代表22日分別給她打電話表示歉意，其中一人中午上門向她道歉。這名代表解釋說，因為Linda的會員卡上有China一詞，當時披薩店僱員掃碼會員卡時看到了「China」，原本想寫這個詞，但不小心寫成了「Chinc」。該名店員表示，這是她不小心犯的錯，但「這個錯讓她很受傷。」她說，「被從沒有過的恐懼感困擾著。」

Linda表示，「現在我唯一想的是如何讓那些歧視我們的人引以為戒，再沒有下一個受害者。」

19日上午11時左右，Linda去科洛那市安大略街（Ontario Ave.）的山姆俱樂部購物，之後，她到裡面的披薩店點了一個披薩。當時急著接孩子，沒有特別看披薩的外盒就離開回家了。到家後才發現盒子上寫著針對華裔的侮辱性字眼「Chinc」，發音與歧視華人的字眼Chink完全相同。她當時很吃驚和生氣，沒想到這種事會發生在自己身上。

當天下午，有人幫助Linda將此事投訴給了山姆俱樂部的客服。客服人員了解情況後，隨即建立了報告，稱三個工作日會有處理結果。

此外，華人自發組織東谷亞裔治安協會（East San Gabriel Citizens Against Crime）主動聯繫Linda，並擬信發送給山姆俱樂部的CEO Kathryn McLay和COO Lance De La Rosa。根據東谷亞裔治安協會的Alice，已經發動百人寄郵件給山姆俱樂部負責人。

披薩盒上寫「Chinc」經報導後引發讀者熱議，不少人義憤填膺，也有人以為只是誤會。有讀者來信說，「Chinc」在西語中為「Chinese」中國人的意思，不必小題大做。

劉龍珠律師認為，Linda將此事曝光勇氣可嘉。他鼓勵民眾遇到此類事件要站出來發聲，抗議肇事單位。只有華人團結一致，才可以讓他們重視。

民眾如遇到種族歧視 的遭遇，可以撥打800-373-2227全國舉報熱線，洛杉磯縣相關熱線為2-1-1。