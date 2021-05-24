半年內車子被盜砸兩次 羅蘭岡華女恐懼

華裔女子Tracy被竊賊砸窗的車子。（Tracy提供）

在南加州，車窗被砸、車內財物被盜的案例屢見不鮮。一位家住羅蘭岡（Rowland Heights）的華裔女子Tracy，近日早上準備開車上班時，發現汽車 後備箱被撬開，車內東西被翻了個遍。就在幾個月前，Tracy的車窗被砸得粉碎。半年內汽車被砸盜兩次令她十分恐懼。

5月初的一天清晨，Tracy出門上班走到停在家門口的汽車前，竟發現「車裡亂七八糟，所有能開著的東西都打開了。」所幸車裡沒有貴重物品，她整理了心情，打算開車上班。「結果一開車，發現後備箱提示沒有關，然後我就停下車來檢查，發現後備箱關不上了。」

Tracy說，到了公司，發現車上丟的只有一盒口罩 和電子菸，讓她哭笑不得。「車子外觀破舊，不知道有啥好偷的。」沒有值錢物品，還硬要偷口罩和電子菸。另方面，Tracy覺得自己門口都有人盜竊，「還是有點害怕。」

Tracy搬進目前羅蘭岡的住所才三個月就遭遇了盜竊，這也是她來美國 幾年內第一次遭遇車內財物盜竊。然而，比這次盜竊事件更讓她震驚的是，幾個月前發生的車窗被砸事件。Tracy說，因為家裡沒地方停車，就停在朋友王先生位於艾爾蒙地（El Monte）的住宅小區內路邊。一天早上，Tracy接到朋友的電話，稱自己的車子窗戶被砸了，讓她趕緊去。

Tracy一頭霧水地來到艾爾蒙地，發現停在朋友家門口的車子，四扇車窗被砸得粉碎。因車子停得較靠近鄰居門前位置，就從鄰居那裡調看了監控錄像，發現有兩個西裔男子砸了車就跑，也沒有偷東西，Tracy看了之後更加震驚和不解。更離奇的是，王先生家的鄰居第二天住家的窗戶被砸得粉碎。Tracy聽說，那家人惹了黑幫，被打擊報復。自己的車恰好停在那家門口，可能誤以為是鄰居的車而遭池魚之殃。

Tracy說，自己雖然是來美國後第一次車內被盜，但她的朋友王先生則遭遇過好幾次盜竊。王先生是做潮牌生意的人，車內經常留有現金和潮牌產品。Tracy說，王先生記性不好常常忘記鎖車，第一次被盜，車內損失了近千元現金，第二次被盜損失了幾雙潮鞋。Tracy說，之後王先生長記性了，停車後鎖好車，盜賊又來作案但沒有得逞。