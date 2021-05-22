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4月房市數據依舊火熱 洛縣獨棟中間價突破70萬

記者李雪╱洛杉磯報導
疫情下半世紀首見的低利率催生房市大火。（記者李雪╱攝影）
疫情下半世紀首見的低利率催生房市大火。（記者李雪╱攝影）

南加房市在經過近一年瘋漲後，近來似乎也毫無放緩趨勢。4月的數據顯示南加房市依舊兩位數增長，洛杉磯縣的獨立屋中位數已突破70萬元，橙縣也已達110萬元，這對於帶動這一波行情的首購族來說，想要擁有一棟自住屋的夢想成本越來越高。但即便如此，許多業者也不認為房市有泡沫。

根據加州房地產經紀協會（CAR）最近公布的4月數據，洛縣獨立屋價格中位數為70萬7050元，3月才66萬8220元，相比之下去年同期才56萬5170元。橙縣更為昂貴，4月價格中位數高達110萬元，3月中位數為102萬5000元，去年同期才86萬元而已。南加六縣中，范杜拉縣4月漲幅最大，無論是相比3月還是相比去年4月，都是兩位數漲幅。

地產經紀袁立功認為，4月的數據和疫情以來房價大漲的趨勢還是一樣，主要還是兩大原因，第一是買房貸款利息還是在歷史低點區間；第二就是房源太少，符合貸款條件的買家都想鎖住歷史低點的貸款利息。儘管價格高，但誘人的低利息仍吸引著一批買家。

房價飛漲之際，許多人擔憂房市是否泡沫。華裔地產經紀陳政龍就表示，這樣的上漲速度肯定不是常見的，但他也不認為有泡沫，「有價無市才叫泡沫」，現在買房的大部分人還是長期自住的買家，而這個價格對投資客來說並不理想，所以炒房的人都在觀望。雖然大家都說現在搶房搶得很厲害，但其實不是所有的房子都搶得厲害，而是只有中間價位的「剛需房」，「加州畢竟人口多肯定需求還是很大。」

他強調豪宅就不同，對於想要賣豪宅的屋主，他都需要提醒「市場雖然火，不是豪宅火」。例如過去三個月，普通的「剛需房」通常半個月內都能賣掉，而300萬元以上的豪宅平均還是會等約一個半月時間，尤其如亞凱迪亞華人區豪宅，受中美關係和中國外匯管制影響，有時甚至還會減價賣掉。而如哈岡等地的豪宅不是靠中國投資客，也有其他族裔來買，相對來說則好一些。

不過他也認為「物極必反」，價格上漲這麼快必然會有回落時，只是「看是什麼時候了」，他分析，美國經濟雖以市場主導，但是疫情影響這麼大沒有措施也不行，所以政府才採取一系列刺激措施，這些措施催生了房市的紅火。政府什麼時候放開政策讓銀行法拍，什麼時候利息漲多一些，就是房價回落的時候。

目前聯準會已經表示至少會在今年底之前將利率維持在較低水平，且很可能直到明年。

另一個令人放心相信沒有泡沫的原因，是如今貸款買房其實並不容易。有數據顯示，在這一波熱度之前，有大約25%的貸款人是低信用質量的貸款人，收入、工作、資產等都不太理想。但最近房市太火，搶房激烈，許多賣家經紀都要求至少20%的首付，因此能負擔得起的買家，基本都已經屬於高質量的借款人了。

疫情下半世紀首見的低利率催生房市大火。（記者李雪╱攝影）
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