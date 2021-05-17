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加州搶劫最高關9年 律師：如果加州起訴 搶匪很快放出來

記者王若然／洛杉磯報導
加州、聯邦法律大不同。（pexels）
加州、聯邦法律大不同。（pexels）

洛杉磯縣富人區比佛利山（Beverly Hills）一餐廳近日發生重大搶案，三名非裔黑幫男子在眾目睽睽之下搶走一顧客價值50萬元的手表。該案由聯邦檢察官起訴，被告面臨20年聯邦刑期。有律師對此拍手稱快，稱如果該案由洛杉磯地區檢察官起訴，刑期最高才九年，且被告可能很快就被釋放。

律師鄧洪表示，大多數情況下，加州本地搶案都是由各縣地區檢察官起訴，這次50萬元手表搶案由聯邦插手，比較少見。

曾任檢察官的執業律師、亞凱迪亞市副市長鄭博仁表示，聯邦負責地方的案件有三種情況，分別是涉及跨州案件中的涉事人員、不是本州人、及違反聯邦法律。

鄭博仁指出，這類搶劫案聯邦和加州的刑法差別很大。聯邦對持武器搶劫的刑法有多條，包括「特別海域或領土審判權法」、「美國個人財務法」、「涉及管控物質的搶劫罪」等最高九項法律。搶劫犯數罪併罰，最高可面臨20年有期徒刑。然而加州對持武器搶劫的刑法有兩條，即一級和二級搶劫，一級搶劫刑期為三至九年，二級搶劫為二至五年。因此該案若由加州的檢察官起訴，最高才九年刑期。

鄭博仁表示，這幾年加州民眾投票通過了一些關於搶劫、盜竊等刑罰的法案，讓罪犯獲刑越來越輕，最近十年間大大提升了罪案的數量。最近加州政府又在醞釀更輕的處罰，他不希望這會成真。他鼓勵民眾用選票選出自已真正支持的人。

鄧洪說，地方執法部門，如該案中的比佛利山警局遇到重大案件，也可要求聯邦介入調查。他分析，價值50萬的手表至今未找到，很可能販賣至其他州，也是聯邦插手該案的原因。

鄧洪律師表示，該案若由地方檢察官起訴，罪犯可能很快就被釋放出來。尤其現任洛縣檢察長賈斯康（George Gascon），對窮人、少數族裔、患有精神疾病的嫌犯特別寬大處理，對很多案子都不予起訴。他說，希望聯邦能多起訴一些這類案件。

加州 比佛利山 洛杉磯

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