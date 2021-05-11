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全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

洛杉磯群體免疫 推遲至7月下旬

記者李雪／綜合報導
洛縣道奇球場疫苗接種中心。（洛縣政府推特）
洛縣道奇球場疫苗接種中心。（洛縣政府推特）

隨著洛杉磯縣新冠疫苗接種步伐放緩，公共衛生官員10日表示，想要達到所謂的「群體免疫」(herd immunity)，可能需要比原先預計稍長的時間。最新數據顯示，洛縣亞裔接種疫苗普及率最高、非洲裔最低，老年人接種率最高、年輕人較低。

原本在疫苗接種工作的早期，衛生官員估計，該縣大部分人口將在6月底完成接種疫苗。但公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）10日說，該縣現在預計，到7月中旬至下旬才會出現一些「社區免疫」。

洛縣10日僅宣布新增四例死亡，不過由於報告稱與周末相比有所滯後，因此周一的數字往往較低。不過，這四例死亡使該縣的死亡人數跨越了2.4萬的嚴峻里程碑，達到24003總死亡病例。另外洛縣新增了另外179例確診。截至10日的州數據顯示，洛縣共有374人因新冠住院治療，其中有79人在加護病房，平均住院人數仍處於疫情以來最低的水平。

費若表示，目前當局每周向洛縣居民施打約40萬劑疫苗，若想要達到所有16歲及以上的洛縣居民中的80％，都已接種的水平，大約還有200萬以上的第一劑疫苗需要施打。按照目前的速度，預計洛縣在7月中下旬，才能達到這個目標。但這一假設，需要保持在每周至少有40萬人接種，這包括第一劑和第二劑。

費若指出，近幾週來民眾對疫苗的需求大幅下降，現在的工作重點集中在難以觸及的社區，並擴大流動診所，以期通過讓疫苗站更容易到達的方式，來吸引一直沒來接種疫苗的人群。

群體免疫的概念，仍然是個不確定的目標，費若再次指出目前尚不清楚，究竟需要多少百分比的居民才能真正達到群體免疫，但對這一數字的假設目前繼續保持在80％左右。想要達到該水平，就需要提高某些社區的疫苗接種率。據10日提供的數據，洛縣只有38％的非裔居民接種至少一劑疫苗，而西裔居民中有42％。相比之下，白人居民佔60％，亞裔佔68％。

若按年齡查看，老年人具有最高的接種率，65至79歲的居民中至少有86％的人接種，其中73％都是80歲以上的居民。但最年輕的居民接種率最低，16歲和17歲的居民接種比率僅為34％，而18至29歲的居民有45％接種，30至49歲的居民有54％接種，50至64歲的居民有65％接種。

當局再次強調，洛縣目前有755個地點提供疫苗，洛縣和洛市運營的所有疫苗站，包括流動和社區疫苗站，都不需要提前預約即可施打。

道奇球場疫苗接種站。（記者王若然／攝影）
道奇球場疫苗接種站。（記者王若然／攝影）
圖為打疫苗示意圖。(美聯社)
圖為打疫苗示意圖。(美聯社)

疫苗 洛縣 亞裔

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