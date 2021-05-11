我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

負擔女兒巨額醫療 丈夫網路籌款

記者邵敏／阿罕布拉市報導
曾經幸福的一家三口，34歲的母親毛麗莎，為保護孩子不幸離世。（GoFundMe）
曾經幸福的一家三口，34歲的母親毛麗莎，為保護孩子不幸離世。（GoFundMe）

毛麗莎（Lisa Mao，譯音）的丈夫Dahveed Kolodny-Nagy說：「這是我失去妻子、Nova失去母親的第一個母親節。感謝所有人對我們的幫助，誰都不知道此生彼此能相處多久，所以一定要珍惜在一起的時光。」

這個突然遭受生活重創的家庭在阿罕布拉市，有一間小公寓，為承擔女兒的巨額醫療費，父親Dahveed Kolodny-Nagy想盡一切辦法，他同時也希望能保住這間公寓，在Nova出院時，能重新回到曾和母親一起度過歡樂時光的家。

為了女兒的巨額醫療費用，在朋友建議下建立GoFundMe帳戶，目前已籌集超過7萬5000元捐款。該籌款帳號的鏈接為：https://gofund.me/8c34fc53。

四歲的Nova，在重症監護病房昏迷了幾周。（GoFundMe）
四歲的Nova，在重症監護病房昏迷了幾周。（GoFundMe）

Kolodny-Nagy說，大部分捐款將用於支付女兒Nova的治療費用，其中一些將用於6月25日舉行的麗莎葬禮。

麗莎是個上海姑娘，母親早年病逝，父親居住在上海，至今，麗莎的父親還不知道女兒去世的消息。 「麗莎的父親身體不好，我們擔心他不能承受這個噩耗，就選擇暫時隱瞞。」Kolodny-Nagy說，「麗莎的葬禮就在下個月，但是因為疫情，她在中國大陸的親戚朋友不一定能趕來參加。」

醫療費 母親節 疫情

上一則

好久不見！內陸華美協會歡度母親節

下一則

安居美國 新移民須知／免費英語和技能課 資源多

延伸閱讀

掀開天花板現10萬隻蜜蜂 喬州女自嘲：我可能是女王蜂

掀開天花板現10萬隻蜜蜂 喬州女自嘲：我可能是女王蜂
聖瑪利諾學區 車窗彩繪籌款搶救師資

聖瑪利諾學區 車窗彩繪籌款搶救師資
租車難...旅遊復甦一車難求 價格暴漲恐比搭機貴

租車難...旅遊復甦一車難求 價格暴漲恐比搭機貴
美旅遊復甦 租車價格暴漲 甚至比機票貴

美旅遊復甦 租車價格暴漲 甚至比機票貴
維州州長選舉 前州長麥考利夫籌款1200萬元最多

維州州長選舉 前州長麥考利夫籌款1200萬元最多
撤軍阿富汗／華爾街日報：拜登集中力量對抗中俄

撤軍阿富汗／華爾街日報：拜登集中力量對抗中俄

熱門新聞

爾灣警方4日下午1時趕到Royal Oak 和Eagle Creek以東的居民區，發現一名女性死亡。（KTLA截圖）

南加爾灣市兇殺案1華婦死 兇嫌是其華人夫婿

2021-05-05 16:41
銀髮族夫妻離婚，在南加華人社區也很常見。（美聯社）

世說新聞／不只蓋兹 華人長者離婚也多 原因是這

2021-05-07 21:07
百歲老人熊振翔。（梁女士提供）

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

2021-05-06 21:03
帶著13個月大的孩子的華人婦女，在華資超市前尚未停穩汽車，就被搶匪砸窗搶劫。（受害人提供）

洛杉磯縣華婦剛停車 歹徒砸窗奪皮包 全程不過3秒

2021-05-05 02:20
爾灣警局發布的兇嫌相片。(爾灣警局提供)

世界晚報／南加華婦家中慘死 情定20歲 13年後竟奪命

2021-05-05 20:59
自疫情爆發以來，加州房市交易一直都相當火熱，低利率、城郊地產的復甦，再加上千禧一代購房者的激增，推動了這波購屋潮。（unsplash）

加州房價續升 不至泡沫 二線城市也現搶房潮

2021-05-03 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播