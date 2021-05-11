負擔女兒巨額醫療 丈夫網路籌款

曾經幸福的一家三口，34歲的母親毛麗莎，為保護孩子不幸離世。（GoFundMe）

毛麗莎（Lisa Mao，譯音）的丈夫Dahveed Kolodny-Nagy說：「這是我失去妻子、Nova失去母親的第一個母親節 。感謝所有人對我們的幫助，誰都不知道此生彼此能相處多久，所以一定要珍惜在一起的時光。」

這個突然遭受生活重創的家庭在阿罕布拉市，有一間小公寓，為承擔女兒的巨額醫療費 ，父親Dahveed Kolodny-Nagy想盡一切辦法，他同時也希望能保住這間公寓，在Nova出院時，能重新回到曾和母親一起度過歡樂時光的家。

為了女兒的巨額醫療費用，在朋友建議下建立GoFundMe帳戶，目前已籌集超過7萬5000元捐款。該籌款帳號的鏈接為：https://gofund.me/8c34fc53。

四歲的Nova，在重症監護病房昏迷了幾周。（GoFundMe）

Kolodny-Nagy說，大部分捐款將用於支付女兒Nova的治療費用，其中一些將用於6月25日舉行的麗莎葬禮。

麗莎是個上海姑娘，母親早年病逝，父親居住在上海，至今，麗莎的父親還不知道女兒去世的消息。 「麗莎的父親身體不好，我們擔心他不能承受這個噩耗，就選擇暫時隱瞞。」Kolodny-Nagy說，「麗莎的葬禮就在下個月，但是因為疫情 ，她在中國大陸的親戚朋友不一定能趕來參加。」