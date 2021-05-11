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南加賭場鬆綁 賭客絡繹不絕

記者啟鉻／洛杉磯報導
高山大賭場顧客絡繹不絕。（記者啟鉻／攝影）
高山大賭場顧客絡繹不絕。（記者啟鉻／攝影）

南加新冠肺炎疫情趨緩，洛杉磯縣進入最寬鬆的黃色等級，疫情管控放寛對賭場生意影響明顯。無論洛杉磯的龍鳳大賭場，還是內陸帝國的高山大賭場，賭客絡繹不絕。龍鳳大賭場華裔業者朱裕民（Leo Chu）表示，已經有近900名員工返回賭場上班，前景樂觀。

朱裕民旗下的貝爾花園市龍鳳大賭場（Bicycle Hotel & Casino）客流限制進一步放寬。他表示，容量已增至50%，牌桌間距離八呎，因為室內較大，容納人數增多。他說，2020年3月開始，由於嚴格避疫措施，賭場關閉近七個月，10月才開始重啟。由於顧客都是本地居民，所以不受旅遊業景氣影響。進入黃色級別後，本地居民顧客變化也不太大。但隨著疫情限制進一步放開，他對前景樂觀，畢竟賭場生意要比餐廳好一些。

他表示，2020年賭場歇業時，千餘名員工大多數返家領取失業金。現在逐漸返回工作崗位的有近900名員工。但有的員工不願返回崗位，原因包括擔心病毒感染，或寧願在家領取失業金。

朱裕民說，即使進入黃色級，但賭場防疫措施不會有絲毫馬虎，包括戴口罩、測體溫、提供消毒液、保持社交距離，對博彩設施加強消毒等。

聖伯納汀諾縣目前仍處於疫情橙色級，但高山大賭場（San Manuel Casino Resort）7日賭客絡繹不絕。在入口處都有體溫測量儀，要求的避疫措施包括戴口罩、消毒、保持社交距離及隔離板等都不少。無論在老虎機、賭牌桌的室內區域，客人都很踴躍，碰運氣的顧客以年長者居多。

一位吳姓華裔年長者與太太同來，他表示，夫妻兩人已經注射兩劑疫苗，到賭場不是為了贏錢而是散心，不願意在家憋悶太久。

高山大賭場即使在疫情中，也持續擴建計畫，7月將有一個新博彩區建成，包括1300部老虎機、40張賭牌桌及24小時營業餐廳及三個零售店。10月後，一棟有429間客房的新酒店將落成，還有水療中心及私人休閒區。2022年初，將陸續建成及開放有3000個座位的活動中心。據報導，該賭場近期將賭城拉斯維加斯一家賭場買下，展示進入賭城拚搏的雄心。

河濱縣坦密庫拉市的大莊家賭場（Pechanga Resort Casino），隨著疫情趨緩，人氣逐漸上升。作為目前美西規模最大賭場，經過前些年擴展後，擁有5000部老虎機，158張賭牌遊戲桌，及不吸菸賭牌室。賭場在官網聲明，堅持各項嚴格消毒措施。

高山大賭場在顧客入門處提供檢測體溫，但並未要求顧客必須檢測。（記者啟鉻／攝影）
高山大賭場在顧客入門處提供檢測體溫，但並未要求顧客必須檢測。（記者啟鉻／攝影）

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