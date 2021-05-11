南加華人母女案合葬 家屬悲痛：盼兇手遭判終身監禁

人們將鮮花擺放在兩人的棺木上，母女兩人合葬。（記者張宏／攝影）

「賈佳總希望有更多時間陪女兒，如今她終於能和女兒永遠在一起！」發生在今年3月7日凌晨3時，庫卡蒙加牧場市華裔母女命案，44歲的死者賈佳（Jia Jia）44歲和她八歲的女兒Ruby Meng，親友10日舉行喪禮。

母女命案已發生兩個月，賈佳和Ruby Meng這對慘死的母女在親友送別下，合葬在柯汶那市（Covina）的福樂紀念公園。死者家屬表示，目前唯一的願望，就是希望19歲的嫌犯萊特（Jacob Alan Wright）被判終身監禁，以慰母女在天之靈。

10日清晨天色陰沉，在福樂紀念公園數十名身穿黑衣的弔唁者聚集在一起，多數都是賈佳和她先生的同事朋友，還有Ruby的老師。靈堂擺滿鮮花和「母親節快樂」的氣球，這對母女分別躺在兩具白色棺木裡，Ruby宛如睡著的小公主，身邊擺放著她喜歡的皮卡丘等玩偶。大家懷著沉痛的心情，來送這對母女最後一程。

親朋好友送來鮮花輓聯。（記者張宏／攝影）

賈佳的丈夫孟先生，扶著女兒的白色棺木勉強支撐，他表示：「感謝大家來送賈佳母女最後一程，我心亂如麻。兩人結婚12年，夫妻和睦，八歲的女兒Ruby像小天使 一樣。我從未想到有一天她們會不在身邊，她們的音容笑貌永遠都在我的心裡。感謝鼓勵陪伴我走過艱難時刻的諸位親朋。」說道此處他已泣不成聲，無法繼續下去。

一對華人 夫婦是賈佳的好友，兩家女兒也很親密。他們表示，賈佳是他們見過最熱愛生活的人，她總是想著怎麼把食物做得更好吃、把女兒教育 到最好。她和每個華人一樣都努力認真的生活，最後一次見到她，她穿著很多衣服，說很冷。沒想到轉眼她就已不再這個世界。2020年已很魔幻，沒想到2021年在他們身邊發生更魔幻的事情。賈佳總是希望有更多時間陪女兒，讓她得到最好的教育，如今她終於能和女兒永遠在一起。生命有限，快樂永恆，感謝這對母女為他們帶來的快樂。

當時在現場受重傷的38歲女性友人沒有出席葬禮，她委託朋友表示：「感謝上蒼讓我認識你，生命中的貴人。你帶著孩子放心走吧，你的父母我會像對我的父母一樣。」

親朋好友送來鮮花輓聯。（記者張宏／攝影）

賈佳的公司同事幾乎全體參加葬禮，很多人哭得泣不成聲。她生前的老闆表示，賈佳2013年進入公司，大家共事多年，朝夕相處，親如手足。賈佳善良正直誠懇，工作勤奮努力，無論工作還是休息，只要公司需要，永遠把工作放在第一位。她的女兒Ruby伶俐可愛，本來約定要來公司一起跳繩，結果竟成永別。他們會持續關注和聲援賈佳案情的審理，希望為這對母女討一個公道。這不僅是個案，更關係到每個華人家庭安全。

庫卡蒙加牧場市華人母女賈佳和Ruby Meng葬禮在10日舉行。（記者張宏／攝影）

儀式結束後，大家一起開車上山，目送這對母女棺材入土為安。白色棺材上擺滿鮮花，母女兩人同葬一穴，她們的墓地視野開闊，旁邊還有天使陪伴。孟先生站在妻子和女兒的墓地旁邊，表面強作鎮定，內心淒苦。他說，法院告訴他此案兇手動機未明，檢方說，預計需要花三年五載才能宣判，他唯一的願望就是希望兇手被判終身監禁。